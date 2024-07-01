KYB, PKK'nın yangınları çıkardığı suçlamalarını reddetti

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Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak'ta son zamanlarda çıkan yangınların failleri olarak tutuklanan terör örgütü PKK mensupları ile "partisinin bağı olmadığını" ve bu suçlamaların "seçimleri sabote etmek için yapıldığını" söyledi.

KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Irak'ın Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerinde son zamanlarda meydana gelen yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yangınların faillerinin KYB ile ilişkili kişiler oldukları suçlamasını reddeden Pire, "Seçimlere hazırlanıyoruz, iç savaşa değil. Bu yanlış ve bozuk senaryolar seçimleri sabote etmek içindir." ifadelerini kullandı.

Sadi Pire, bu kişilerden biriyle 2018'de ve diğer kişiyle ise 8 ay önce "partisinin bağlarının kalmadığını" söyledi.

Öte yandan KYB'ye bağlı 70. Peşmerge Birliği de yangınların failleri ile "herhangi bir bağları olmadığı" açıklamasında bulundu.

Irak'ın Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerindeki yangınları PKK çıkardı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el- Musevi, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıklamıştı.

Musevi, yangınlarla ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından tutuklanan 3 kişinin PKK mensupları olduğunu ve yakalanan şahısların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani de Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin KYB'ye bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıklamıştı.

"İki tarafın (Bağdat ve Erbil) yürüttüğü soruşturmalar sonunda (çarşı) yangınların arkasında PKK'nın olduğu ortaya çıktı." diyen Mirani, yakalanan faillerin kimliklerine dair şunları kaydetmişti:

"Burada bulunan suçlulardan 'Fahrettin Ahmed' ismindeki kişi olayın denetimini yapıyordu ve 70'inci askeri birlikte (KYB Peşmergesi) çalışıyor. Diğer fail Muhammed Necat Hüseyin ise Terörle Mücadele Servisi'nde subay. Bunlar Süleymaniye'de PKK'dan eğitim aldı."