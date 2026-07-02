KYK Yurtlarında Beş Öğrenci Ölümü Soruşturulmalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, KYK yurtlarında son iki hafta içinde yaşanan beş öğrenci ölümünü ve yurtlardaki idari ihmal iddialarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sordu.

CHP İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında son iki hafta içinde yaşanan beş öğrenci ölümünü ve yurtlardaki idari ihmal iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, gençlerin, yurtlardaki güvenlik ve psikososyal destek zafiyetlerinin faturasını hayatlarıyla ödediğini ifade etti.

"SON İKİ HAFTADA BEŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YURTLARDA HAYATINI KAYBETTİ"

Haziran ayı içinde farklı illerdeki KYK yurtlarında beş genç öğrencinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken İlgezdi, "Yüksekten düşme, intihar ve şüpheli ölüm iddialarıyla sarsılan yurtlardaki bu tablo kamuoyunda derin bir endişe yaratmıştır. Ailelerin büyük fedakarlıklarla devlete emanet ettiği gençlerin, güvenle yaşamaları ve eğitimlerine odaklanmaları gereken yurt odalarında yaşamlarını kaybetmesi kabul edilemez. Yaşanan bu trajedilerin arkasındaki ihmallerin açığa çıkarılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"YURT BİNALARI ÖĞRENCİLERİN SADECE BAŞINI SOKTUĞU ALANLAR OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Devlet yurtlarının fiziki denetimlerindeki yetersizliğe vurgu yapan Akkuş İlgezdi, "Özellikle yüksek katlı yurt binalarında pencereler, balkonlar ve ortak alanlardaki fiziki güvenlik önlemleri ne durumda? Bakanlığın bu konuda acil ve şeffaf denetimler yapması gerekiyor. Öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve onlara insanca yaşam koşulları sunmak devletin en temel sorumlulukları arasındadır" dedi.

"PSİKOSOSYAL DESTEK MEKANİZMALARI YETERSİZ, PERSONEL SAYISI ARTIRILMALI"

Gençlerin yurtlarda karşılaştığı psikolojik zorluklara ve kurumsal destek eksikliğine değinen Akkuş İlgezdi, "Ülke genelindeki yurtlarda öğrenci başına düşen psikolog ve rehberlik uzmanı sayısı son derece yetersiz. Mevcut personel sayısı, gençlerin ihtiyaç duyduğu yoğunluğu karşılamaktan çok uzak. Öğrencilerimizin ruh sağlığını koruyacak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek adımların acilen atılması şarttır" ifadelerini kullandı.

"BENZER TRAJEDİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ACİL EYLEM PLANI GEREKİYOR"

Bakanlığın sessiz kalmaması ve somut adımlar atması gerektiğini dile getiren Akkuş İlgezdi, "Yalnızca sonuçlara odaklanan adımlar yetersiz kalıyor. Son 5 yıldan bu yana yurtlarda kaç öğrencinin hayatını kaybettiği net olarak açıklanmalı, yönetimsel ve fiziki zafiyetleri giderecek acil bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Kamu yararı ve gençlerimizin geleceği adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

İlgezdi, Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"- Son iki hafta içinde farklı illerdeki KYK yurtlarında meydana gelen 5 öğrenci ölümüyle ilgili Bakanlığınız tarafından başlatılmış idari bir soruşturma bulunmakta mıdır? Varsa bu soruşturmalar şu an hangi aşamadadır?"

Söz konusu yurtlarda öğrencilerin fiziki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimler en son ne zaman yapılmıştır? Özellikle yüksek katlı yurt binalarında pencereler, balkonlar ve ortak alanlardaki fiziki güvenlik önlemleri mevzuata uygun mudur?

KYK yurtlarında barınan öğrencilere yönelik psikososyal destek hizmetleri nasıl yürütülmektedir? Ülke genelindeki yurtlarda öğrenci başına düşen psikolog ve rehberlik uzmanı sayısı kaçtır? Mevcut personel sayısı, gençlerin ihtiyaç duyduğu yoğunluğu karşılamakta yeterli midir?

Son 5 yıl içinde KYK bünyesindeki yurtlarda hayatını kaybeden, intihar eden veya şüpheli şekilde ölü bulunan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bu vakaların illere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Öğrencilerin yurtlardaki yaşam koşullarını iyileştirmek, yönetimsel ve fiziki zafiyetleri gidermek, benzer trajedilerin önüne geçmek amacıyla Bakanlığınızın acil bir eylem planı var mıdır?"