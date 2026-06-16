Lahey'den Ankara'ya: NATO'nun Geleceği Paneli - Son Dakika
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Lahey'den Ankara'ya: NATO'nun Geleceği Paneli

16.06.2026 22:51
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Türkiye'nin NATO katkıları ve güvenlik tehditleri üzerine Lahey'de uluslararası panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Hollanda'nın Lahey kentinde, Clingendael Enstitüsünün işbirliğiyle "Lahey'den Ankara'ya: Dönüşen Küresel Güvenlik Ortamında NATO'nun Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, panel, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Avrupa'daki çeşitli müttefik ülkelerde İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen etkinlikler kapsamında yapıldı.

Panele, 20'den fazla ülkeden büyükelçi ve diplomatlar, çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri, Hollanda kamu kurumlarından yetkililer ve Hollanda'nın çeşitli üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, büyükelçilik yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir toplantı yapıldı.

Lahey'de mukim ulusal ve uluslararası basın mensuplarının katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Aslan ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ve son dönemde yaşanan uluslararası meselelere ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantıda, değişen küresel güvenlik tehditleri, ittifakın güvenlik ekosistemi ve Türkiye'nin NATO ve AB'nin güvenliği için ihtiva ettiği değer ile gelişen savunma sanayisinin önemi ele alındı.

Etkinliğin ikinci ayağı olan panel programında, Clingendael Enstitüsü Direktörü Martijn Pluim ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın açış konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı yayınlandı.

Chatham House Kuralı çerçevesinde, Clingendael Enstitüsünün merkez ofisinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Clingendael Enstitüsünün Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Program Sorumlusu Bart Van Den Berg yaptı.

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Hollanda Atlantik Komisyonu Direktörü Anna Van Zoest, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Güney, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Aslan ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, panelde konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, değişen güvenlik ortamı, hibrit tehditlerin yükselişi, yapay zekanın güvenlik alanına etkileri ve NATO'nun bu tehditlere uyum kapasitesi ele alındı.

Türkiye'nin NATO içerisinde öne çıkan bir ittifak üyesi olduğu ortaya konulan panelde, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olması ve sahadaki tecrübesiyle Türkiye'nin gelişen savunma sanayi teknolojileri ve NATO ile Avrupa güvenliği açısından taşıdığı stratejik değer vurgulandı.

Yaklaşan NATO Zirvesi'nin mevcut küresel güvenlik ortamında, kritik bir zamanlamayla gerçekleşeceği belirtilen panelde, Zirve'de NATO'nun geleceğinin bahse konu hibrit tehditlere karşı uyum kabiliyeti, savunma kapasitesi ve bütüncül güvenlik yaklaşımıyla ilgili olduğu değerlendirildi.

Panelde ayrıca, Türkiye'nin jeostratejik konumu, NATO'nun temas kurmak durumunda olduğu aktörlere yönelik sunduğu arabuluculuk kabiliyeti, savunma kapasitesi, NATO'nun sadece güney kanadı için değil ittifakın bütüncül güvenliği açısından taşıdığı önem çerçevesinde Türkiye'nin ittifak içerisindeki etkin ve yapıcı rolüne işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lahey'den Ankara'ya: NATO'nun Geleceği Paneli - Son Dakika

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