Lampedusa'ya 400'den Fazla Göçmen Geldi

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İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası'na dünden bu yana 400'ü aşkın düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Ada'ya dün gün boyu 8 ayrı tekneyle gelen 300 düzensiz göçmene ek olarak bu sabah erken saatlerde 109 göçmenin daha ulaştığı belirtildi.

Ada'ya getirilen son göçmen grubunun Libya'dan hareket ettiği ifade edilirken, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma kurumu Frontex tarafından kurtarıldıkları ve aralarında Cezayir, Mısır, Pakistan ve Suriye'den gelenler olduğu kaydedildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-11 Kasım döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 58 bin 504 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 146 bin 868 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yılbaşından 6 Kasım'a kadar olan dönemde, 1351 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.