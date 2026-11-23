Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun yaptıklarını savunurken, saldırılar sırasında sivillerin aç kalmasını destekleyen herhangi bir bakanı bir sonraki hükümette görevden alacağını bildirdi.

Birlikte Listesinin ikinci adamı Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hükümetle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki İsrail hükümetinde, herhangi bir bakan savaş zamanında sivilleri aç bırakmanın kabul edilebilir olduğunu öne sürerse görevden alınacaktır. Herhangi bir bakan sivillere atom bombası atılmasını önerirse görevden alınacaktır."

Bununla birlikte Lapid, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmadığını savunarak soykırım yaptıklarına dair suçlamanın asılsız olduğunu, İsrail askerlerinin ve komutanlarının "ahlaki değerler sistemi ve uluslararası hukuk çerçevesinde profesyonelce hareket ettiklerini" iddia etti.

"Mevcut liderlik birkaç ay daha iktidarda kalırsa İsrail'in ABD'deki itibarı kaybolacaktır"

Lapid, "en acil görevin yeni ABD Kongresinde 3 Ocak'taki yemin törenine kadar İsrail'in farklı bir hükümete ve farklı bir başbakana sahip olmak olduğunu" belirtti.

Binyamin Netanyahu başkanlığındaki geçici hükümete atıfta bulunan Lapid, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut liderlik birkaç ay daha iktidarda kalırsa İsrail'in ABD'deki itibarı kaybolacaktır. Çözüm, Amerikalılara ve ardından tüm dünyaya sorunun devletin kendisinde değil, hükümette olduğunu ve son yıllarda duyduklarının gerçek değerlerimizi yansıtmadığını, gerçekliğimizi temsil etmediğini hatırlatmakla başlar."

Netanyahu hükümeti ve yetkililerinin yoldan korkunç bir sapmayı temsil ettiğini vurgulayan Lapid, şimdi bunu düzeltmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.