Lavrov: ABD, Avrasya'yı İstikrarsızlaştırıyor - Son Dakika
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Lavrov: ABD, Avrasya'yı İstikrarsızlaştırıyor

Lavrov, ABD'nin Asya Pasifik'te NATO altyapısını güçlendirdiğini ve Avrasya'yı tehdit ettiğini söyledi.

05.12.2024 16:51
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrasya kıtasındaki durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğunu belirterek "ABD'deki mevcut Joe Biden yönetimi, NATO'nun askeri altyapısını Asya Pasifik bölgesinde güçlendiriyor." dedi.

Lavrov, Malta'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Ukrayna heyeti, Bakan Lavrov'un toplantıdaki konuşması öncesinde salondan ayrıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, AGİT'i Ukrayna konusunda eleştirerek AGİT'in, Kiev yönetiminin eylemlerine ilişkin sessiz kaldığını, bu nedenle de "faydasız" olduğunu aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Malta'ya gelmesi için verilen vizenin iptal edildiğini örnek gösteren Lavrov, bunun "gülünç" bir karar olduğunu söyledi.

Lavrov, AGİT'in Batı'nın siyasi aracına dönüştüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"AGİT'in, görev tanımı çerçevesinde doğrudan sorulara yanıt bulma konusunda en ufak yararlı rol oynayabileceği alan kalmadı. AGİT çerçevesindeki siyasette ne işbirliğine ne de güvenliğe yer kaldı. AGİT, Avrupa Atlantik güvenlik konseptinin yardımıyla Avrupa'yı ABD'ye tabi kılma yönündeki yaklaşımın kurbanı oldu. ABD, NATO ve Avrupa ile yetinmedi, Avrupa Birliği (AB) ve AGİT'i de kendisine bağladı."

ABD'nin Asya Pasifik bölgesine yönelik siyasetini değerlendiren Lavrov, "ABD'deki mevcut Joe Biden yönetimi, NATO'nun askeri altyapısını Asya Pasifik bölgesinde güçlendiriyor. Bu bölgede askeri ittifaklar oluşturuluyor, NATO'nun katılımıyla Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nın etrafında askeri tatbikatlar yapılıyor. Burada, tüm Avrasya kıtasını istikrarsızlaştırmaya yönelik girişim söz konusu." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Asya Pasifik'te trajedinin yaşanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD ve müttefiklerinin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'yla birçok anlaşmayı çöpe attıklarını" belirten Lavrov, bunun, NATO'un siyasi arenada ön plana çıkması için yapıldığını dile getirdi. Lavrov, "Sonuç olarak, Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı ancak şimdi bunun sıcak aşamaya geçme riski daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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