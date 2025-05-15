Lavrov: Ateşkes Ukrayna'nın Yeniden Silahlandırılması İçin Gereken

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakere öncesi ateşkesin, Ukrayna'nın yeniden silahlandırılması için istendiğini belirterek, "Amerikalılar, Devlet Başkanımızın teklifini destekledi ve müzakerelere şans verilmesi gerektiğini savundu." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Diplomasi Kulübü'nün toplantısında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanması, sonra da müzakerelerin başlatılması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, bunun "itiraf" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Ateşkes, Ukrayna'nın yeniden silahlandırılması ve müzakerelere güçlü bir konumda hazır olması için lazım. Macron'a bunun söz konusu olmadığı söylendi. Amerikalılar, Devlet Başkanımızın teklifini destekledi ve müzakerelere şans verilmesi gerektiğini savundu." şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da anlaşmalara varıldığını anımsatan Lavrov, " İngiltere'nin Kiev yönetimine bu süreci devam ettirmeyi yasakladığı, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i yönettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın Türkiye'ye gitmesi için görevlendirildiğini dile getirerek, "Bu Zelenskiy'nin gereğinden fazla konuşmaması ve kendi itibarını zedelememesi için yapılıyor." ifadesini kullandı.