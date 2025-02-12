Lavrov: Sudan'da Diyalog ve Barış Sağlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lavrov: Sudan'da Diyalog ve Barış Sağlanmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve diyalogun başlatılmasını istedi.

12.02.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sudan'da çatışmaların durdurulması ve ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini gruplar arasında diyaloğun başlatılması gerektiğini belirterek "Sudan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini kınıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığına dikkati çekti.

Lavrov, Sudan'daki durumun iyileşmesinden yana olduklarını dile getirerek "Sudan'da çatışmaların durdurulması ve ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini gruplar arasında diyaloğun başlatılması gerekiyor. Diyalog aracılığıyla uzlaşıya varılması ve barışçıl hayata dönüşümün sağlanması lazım." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İngiltere'nin, Sudan'daki sivillerin korunmasına yönelik karar taslağını geçen yıl veto ettiğine dikkati çeken Lavrov, bu taslakta, Sudan'da meşru hükümetin varlığının göz ardı edildiğini söyledi.

Lavrov, "Sudan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaların akıbetinden endişeliyiz"

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, "İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaların akıbetinden endişeliyiz. Taraflar, 19 Ocak'ta sağlanan anlaşmaların ihlal edilmesinden birbirini suçluyor. İsrail yönetimi, Amerikan temsilcileriyle askeri operasyonu yeniden başlatmakla tehdit ediyor. Bu, çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Arap ülkeleri ve diğer BM ülkelerinin temsilcileriyle birlikte bunu engellemeye çalıştıklarını vurgulayarak "Filistin meselesi, Filistinlilerin kendi devletini kurma hakkının uygulanması yoluyla mümkün." dedi.

Suriye'deki durumun da iyileşmesinden yana olduklarını ifade eden Lavrov, bunun tüm Orta Doğu için yararlı olacağının altını çizdi.

Bakan Lavrov, Sudan'ın Ukrayna krizi konusunda yapıcı ve dengeli yaklaşım sergilediğini ve bundan memnun olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketini hazırladığına dikkati çeken Lavrov, yaptırımların, bunları uygulayan ülkelerin ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Rusya'nın, tutuklu ABD vatandaşı Marc Fogel'i serbest bırakması karşılığında Moskova'nın ne elde ettiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Lavrov, diplomatik temasların sessizce yürütülmesinden yana olduklarını vurgulayarak "Etkili diplomasi için sağlanan anlaşmaların gizliliğine saygı göstermeyi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Rus deniz üssünün kurulması konusunda karşılıklı anlayışa vardık"

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf da ülkesindeki duruma dair ordunun pozisyonlarını güçlendirdiğini belirterek "Mevcut durum, Sudan'ın uluslararası düzeyde pozisyonlarını güçlendirmesine yol açıyor." diye konuştu.

Bazı ülkelerin isyancıların safında yer aldığını söyleyen Yusuf, Sudan'ın egemenliğini ve geleceğini korumaya çalıştıklarını dile getirerek "Tüm ülkelerle ilişkilerimizi bu ilkelere dayanarak kuracağız." dedi.

Yusuf, Rusya'nın Sudan'daki duruma yönelik sergilediği yaklaşımdan memnun olduklarını dile getirdi.

Bakan Yusuf, Sudan'da Rus deniz üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşmanın akıbetiyle ilgili soruya ise "Bu konuda karşılıklı anlayışa vardık. Her unsurda mutabık kaldık." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, moskova, Güncel, Dünya, Rusya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Sudan'da Diyalog ve Barış Sağlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: Lavrov: Sudan'da Diyalog ve Barış Sağlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.