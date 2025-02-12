Lavrov: Sudan'da Diyalog ve Barış Sağlanmalı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sudan'da çatışmaların durdurulması ve ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini gruplar arasında diyaloğun başlatılması gerektiğini belirterek "Sudan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini kınıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığına dikkati çekti.

Lavrov, Sudan'daki durumun iyileşmesinden yana olduklarını dile getirerek "Sudan'da çatışmaların durdurulması ve ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini gruplar arasında diyaloğun başlatılması gerekiyor. Diyalog aracılığıyla uzlaşıya varılması ve barışçıl hayata dönüşümün sağlanması lazım." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İngiltere'nin, Sudan'daki sivillerin korunmasına yönelik karar taslağını geçen yıl veto ettiğine dikkati çeken Lavrov, bu taslakta, Sudan'da meşru hükümetin varlığının göz ardı edildiğini söyledi.

Lavrov, "Sudan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaların akıbetinden endişeliyiz"

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, "İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmaların akıbetinden endişeliyiz. Taraflar, 19 Ocak'ta sağlanan anlaşmaların ihlal edilmesinden birbirini suçluyor. İsrail yönetimi, Amerikan temsilcileriyle askeri operasyonu yeniden başlatmakla tehdit ediyor. Bu, çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Arap ülkeleri ve diğer BM ülkelerinin temsilcileriyle birlikte bunu engellemeye çalıştıklarını vurgulayarak "Filistin meselesi, Filistinlilerin kendi devletini kurma hakkının uygulanması yoluyla mümkün." dedi.

Suriye'deki durumun da iyileşmesinden yana olduklarını ifade eden Lavrov, bunun tüm Orta Doğu için yararlı olacağının altını çizdi.

Bakan Lavrov, Sudan'ın Ukrayna krizi konusunda yapıcı ve dengeli yaklaşım sergilediğini ve bundan memnun olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketini hazırladığına dikkati çeken Lavrov, yaptırımların, bunları uygulayan ülkelerin ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Rusya'nın, tutuklu ABD vatandaşı Marc Fogel'i serbest bırakması karşılığında Moskova'nın ne elde ettiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Lavrov, diplomatik temasların sessizce yürütülmesinden yana olduklarını vurgulayarak "Etkili diplomasi için sağlanan anlaşmaların gizliliğine saygı göstermeyi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Rus deniz üssünün kurulması konusunda karşılıklı anlayışa vardık"

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf da ülkesindeki duruma dair ordunun pozisyonlarını güçlendirdiğini belirterek "Mevcut durum, Sudan'ın uluslararası düzeyde pozisyonlarını güçlendirmesine yol açıyor." diye konuştu.

Bazı ülkelerin isyancıların safında yer aldığını söyleyen Yusuf, Sudan'ın egemenliğini ve geleceğini korumaya çalıştıklarını dile getirerek "Tüm ülkelerle ilişkilerimizi bu ilkelere dayanarak kuracağız." dedi.

Yusuf, Rusya'nın Sudan'daki duruma yönelik sergilediği yaklaşımdan memnun olduklarını dile getirdi.

Bakan Yusuf, Sudan'da Rus deniz üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşmanın akıbetiyle ilgili soruya ise "Bu konuda karşılıklı anlayışa vardık. Her unsurda mutabık kaldık." yanıtını verdi.