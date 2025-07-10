Lavrov ve Vang ASEAN Zirvesinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Lavrov ve Vang ASEAN Zirvesinde Bir Araya Geldi

10.07.2025 19:06
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Rusya ve Çin Dışişleri bakanları, Asya Pasifik güvenliğini ve uluslararası işbirliğini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Asya Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrar konularındaki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Vang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki Bakan, Rusya ile Çin arasındaki siyasi diyalog ve işbirliğinin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında ASEAN, Birleşmiş Milletler (BM), BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında işbirliği istişare edildi.

Asya Pasifik bölgesindeki durumun ele alındığı görüşmede, "bazı ülkelerin, bu bölgede güvenlik ve istikrar sistemini zayıflatmayı amaçlayan askeri siyasi blokların oluşturulmasına yönelik eylemlerde bulunduğu, Rusya ile Çin'in, bölgenin askerileştirilmesine ve NATO'nun askeri altyapısının bölgede konuşlandırılmasına karşı çıktığı" vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası meselelerin çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çin basın kuruluşu CGTN'in haberine göre Vang, görüşmede Çin'in stratejik koordinasyonu sürekli olarak teşvik etmek ve her iki ülkenin güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ülkelerin başkanlarının stratejik iletişimi sürdürdüğünü ve yüzyıldır görülmemiş derin küresel değişimlerin ortasında Çin-Rusya ilişkilerine istikrarlı ve uzun vadeli bir rehberlik sağladığını belirten Vang, iki ülkenin ASEAN merkezli, açık ve kapsayıcı bir bölgesel işbirliği mimarisini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Vang, İran'ın nükleer meselesi hakkında da Lavrov ile görüş alışverişinde bulunarak, "gücün barış getiremeyeceğinin, baskının sorunları çözmeyeceğinin ve diyalog ve müzakerenin ileriye dönük temel yol olduğunun" altını çizdi.

Çin'in, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olarak nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki meşru hakkına saygı duyduğunu kaydeden Vang, Çin'in İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdüne değer verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov ve Vang ASEAN Zirvesinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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