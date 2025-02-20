Lavrov ve Vang Yi, G20 öncesi kritik görüşme yaptı - Son Dakika
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Lavrov ve Vang Yi, G20 öncesi kritik görüşme yaptı

Lavrov ve Vang, G20 toplantısı öncesi stratejik işbirliğini ve uluslararası sorunları ele aldı.

20.02.2025 19:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Vang görüşmesi, Güney Afrika'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar, Avrasya kıtasındaki güvenlik, Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve ABD ile ilişkiler dahil bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz, uluslararası durumun istikrara kavuşturulması ve çatışmalara sürüklenmesinin önlenmesinde önemli faktör haline geldi. Bu anlamda hedeflerimiz örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve G20 kapsamında çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Lavrov, iki ülke arasındaki işbirliğinin, çok kutupluluk ilkelerinin yaygınlaştırılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Bakan Lavrov, Rus ve Çin liderleri arasında sağlanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Çok kutuplu dünya

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Çin ile Rusya arasında son yıllarda stratejik işbirliğinin hem iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarının korunmasında hem de çok kutuplu dünya düzeninin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Çin ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın muzaffer ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak savaş sonrası uluslararası düzeni savunması gerektiğinin altını çizen Vang, BM merkezli uluslararası sistemin, "Küresel Güney" ülkelerinin haklarını ve çıkarlarını, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna krizi

Lavrov ve Vang, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelere dair de görüş alışverişinde bulundu.

Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna krizinin kökeninde yatan sebeplerin çözümü ve adil, sürdürülebilir ve BM Şartı ile uyumlu barış planı arayışında kararlı olduğunu vurgularken, Çinli mevkidaşı Vang da ülkesinin barış görüşmelerinin teşvik edilmesi ve krize siyasi çözüm bulunması için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Tarafların, ayrıca Orta Doğu'daki durumu da ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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