Lazkiye'de Barış ve İyileşme Vurgusu

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Lazkiye Valisi Muhammed Osman, mezhepler ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlamak için tüm taraflarla sürekli diyalog halinde olduklarını ve herkese eşit yaklaştıklarını belirterek, "İnsanlar kendilerini güvende hissedip, evlerine dönme fırsatına sahip olacaklar. Dükkanlar yeniden açılacak, ticaret canlanacak ve yerinden edilenler geri dönecek" dedi.

Suriye'de iç savaş sırasında Esed rejimi ordusu safında çatışan İran destekli gruplar ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Lazkiye'ye bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü, muhaliflere yönelik saldırılar için de kullanılıyordu.

Çok mezhepli bir nüfusa sahip olan Lazkiye, bugün iç savaşın yol açtığı yıkımla yüzleşen ve devrik Beşşar Esed rejimi altında altyapısı çöken Suriye'nin diğer şehirleri gibi elektrik ve su başta olmak üzere temel hizmetlerin yoksunluğunu yaşıyor.

Lazkiye Valisi Osman, toplumsal barışı korumak, altyapıyı yeniden inşa etmek ve Lazkiyelilerin refahını sağlamak amacıyla yapmayı planladıkları çalışmaları, AA muhabirine anlattı.

"Azınlık ya da çoğunluk olsun, insanları korumak görevimizdir"

Esed rejiminin, İdlib'i terör bölgesi ilan ederek "Alevi toplumunu" halkın diğer kesimine karşı kullandığını hatırlatan Osman, "Bütün mezheplerle sürekli diyalog halindeyiz. Bütün mezhep ve etnik gruplara aynı mesafedeyiz." dedi.

Osman, Lazkiye Valiliğinin önceliğinin halkın sorunlarını çözmek olduğunu belirterek, "Hepimiz bu bölgeyi inşa etmek ve iyi hizmetleri sunmak için çabalıyoruz. Temelde hiçbir mezhep, parti veya ırk ayrımı yapmadan Lazkiye'yi iyi bir konuma getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İdlib'de dinler ve mezhepler arası birlikte barış içerisinde yaşam metodunu, Lazkiye'nin geneline yaymayı hedeflediğini bildiren Osman, "Suriye'nin zenginliğini yağmalayan, toplum arasında yolsuzluk ve rüşvet yayan ve bütün mezhepleri bölen Esed rejimiydi. Kurtuluş, mezhepler arası iletişim ve diyalog kurmakla mümkündür. Azınlık ya da çoğunluk olsun, insanları korumak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Altyapı hazır hale getirildikten sonra Katar ve Türkiye'den iki elektrik üreten geminin gelmesi bekliyoruz"

Osman, valiliğin tüm kurumlarında başlatılan yeniden yapılandırma çalışmalarına değinerek, başta elektrik, su ve sağlık hizmetleri olmak üzere tarım ve ticaret alanlarını canlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Temel ihtiyaçların tespiti için kurumları yeniden yapılandırmaya ve hizmetleri peyderpey aktifleştirmeye başladıklarını aktaran Osman, valiliğin altyapısında restorasyon ve bakıma ihtiyaç duyulan ciddi sorunlar olduğunu vurguladı.

"Elektrik altyapısı o kadar kötü ki şebeke oluşan yükü taşıyamıyor. Şu anda elektrik, hanelere ortalama günde iki saat veriliyor." diyen Osman, "Altyapı hazır hale getirildikten sonra Katar ve Türkiye'den 2 elektrik üreten geminin gelmesi bekliyoruz. İki ay içinde günde en az 10 saat elektrik vermeye planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

-"İnsanlar kendilerini güvende hissedip evlerine dönme fırsatına sahip olacaklar"

Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilde güvenliğin sağlanmasına odaklandıklarına işaret eden Osman, "İnsanlar kendilerini güvende hissedip, evlerine dönme fırsatına sahip olacaklar. Dükkanlar yeniden açılacak, ticaret canlanacak ve yerinden edilenler geri dönecek. Süreç sonunda ise ilde yaşayan vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Osman, yerinden edilen Suriyeli vatandaşlara seslenerek, "Suriyeli kadrolar, ister Lazkiyeliler olsun ister diğer vilayetlerden, devlet ve halk elbirliğiyle, Allah'ın izniyle bu ülkeyi hep beraber inşa edecek." dedi.

"Bir dairede 10 mühendise ihtiyaç duyulmasına rağmen 60 mühendis var"

Osman, valiliğe bağlı binaların vatandaşa hizmet verecek durumda olmadığını ve buralarda çalışan yetkililerin hırsızlık, rüşvet ve yağma girişimlerinde bulunduklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Tüm çalışanlara yönelik mülakat ve değerlendirmelerin yapılacağını belirten Osman, "Bir dairede 10 mühendise ihtiyaç duyulmasına rağmen 60 mühendis var. Bu mühendislerin çoğunun ne işe yaradığını bilinmiyor. Valilikte ve dairelerde memur sayımına başladık. Her dairenin gerçek memur ihtiyacını tespit etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Osman, uygun kişileri doğru yere yerleştirmek amacıyla hazırlanan planları hayata geçirmeye başladıklarını sözlerine ekledi.