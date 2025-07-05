Lazkiye'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde, birden fazla köyde orman yangını çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerine göre, sabah saatlerinde Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif, Haffe, Belluran, Salihiyye ve Nsibin köylerinde orman yangını çıktı.

Bölgenin engebeli yapısı, orman içi yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi etkenler ile savaş kalıntıları ve mayınların, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Duruma müdahale etmeleri için farklı illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

" Türkiye'den destek talep ettik"

Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde rüzgar hızının artmasıyla, Şam, Humus, Halep, Hama, Tartus ve İdlib illerinden toplam 62 itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Salih, 48 farklı yangın noktasında 250'den fazla yangın söndürme personelinin görev yaptığını belirterek, "Durumun zorluğu nedeniyle Türkiye'den destek talep ettik. Yangınlar kontrol altına alınır alınmaz, Türkiye'den her an destek ekipleri gelebilir. Keşke biz de onlara yardım edebilsek, ancak yangın durumu bizde gerçekten çok ağır." dedi.

İki köyden ailelerin tahliye edildiğini aktaran Salih, çıkan yangınlar sırasında itfaiye ekiplerinden 4 kişiyle birlikte toplam 6 kişinin dumandan etkilendiğini ve boğulma vakaları yaşandığını ifade etti.

Yangınlardan etkilenen kişilere acil tıbbi müdahalenin yapıldığını vurgulayan Salih, rüzgarın hızının bu şekilde devam etmesi halinde sabah saatlerine kadar yangınla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilebileceğini dile getirdi.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görülüyor.