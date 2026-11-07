Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara\'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldı

Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri'nde Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da dinleyiciyle buluştu. Ziraat Bankası Ana Salon'da verilen konserde topluluk, barış ve özgürlük temalı eserlerle Filistin halkının yaşadığı acıları yansıttı.
Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri-Dünyaya Barış Çağrısı" kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.
Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek ve barışın evrensel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla düzenlenen konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?