Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara\'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri'nde Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da dinleyiciyle buluştu. Ziraat Bankası Ana Salon'da verilen konserde topluluk, barış ve özgürlük temalı eserlerle Filistin halkının yaşadığı acıları yansıttı.

Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri-Dünyaya Barış Çağrısı" kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.

Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek ve barışın evrensel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla düzenlenen konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.

Kaynak: AA
Ziraat BankasıKültür SanatFilistinGüncelAnkaraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:53:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da Filistin dayanışma konserinde sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android