Le Trio Joubran'dan Gazze'de İftar

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi.

Grup, Türkiye turnesindeki konserlerden elde edilen gelirle iftar sofraları kurdu.

İftar organizasyonunu ise DHD Prodüksiyon gerçekleştirdi. Organizasyona ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.