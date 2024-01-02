Lefkoşa\'da kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, bir aracın kurşunlanmasına ilişkin şüphelinin güvenlik kameralarından tespit edilmesi ve operasyonla yakalanmasında başarılı bulunan personele onur plaketi verildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa'da bir aracı, içinde kimsenin olmadığı sırada kurşunlayan zanlının güvenlik kamerasından tespiti ve yakalanmasına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın, operasyonu gerçekleştiren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Polis Genel Müdürlüğü Ercan Amiri Erkan Demirbağ, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Şube Amiri Koral Kağcan ve Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrolörü Hasan İsmihan'a onur plaketi takdim ettiği kaydedildi.

Lefkoşa'da 27 Aralık'ta bir aracı kurşunlayan zanlı, Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere uçakla havalanmış, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Teşkilatı, uçağı Lefkoşa'ya geri döndürerek zanlıyı gözaltına almıştı.