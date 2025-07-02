Leman Dergisi'nde Karikatür Krizi

LEMAN dergisine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Leman dergisinin 26 Haziran'da yayımlanan sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

'SORUN OLSAYDI YAYINLANMAZDI'

Karikatürist Doğan Pehlevan emniyet ifadesinde, "Benim Leman dergisinde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem var. Eskiden haftalıktı, ancak şu anda 15 günde bir basın-yayın işi yapıyoruz. 15 günde bir karikatür çizer, dergiye veririm. Bahse konu karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve derginin sahibi olduğu için Tuncay Akgün'e gönderdim. Aynı süre içerisinde derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okçu ve Murat Yücesan'a da gönderdim. Karikatürün yayınlanmasında yönetmen Tuncay Akgün yetkilidir; onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Tuncay Akgün, gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı, kesinlikle yayınlamazdı. Filistin katliamından bugüne, İran savaşı da dahil olmak üzere, karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatürdür. Muhammed ve Musa isimleri ise bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerdendir. Muhammed, Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken, Musa da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğu için bu karikatürde kullandım. Ayrıca eğer peygamberden bahsedeceksek, başında 'Hz.' ve sonunda 'S.A.V.' gibi ibareler kullanmamız gerekir ki peygamber olduğu belli olsun. Benim kastettiğim, bu isimleri taşıyan, günümüzde savaşlarda ölen sıradan insanlardır. Karikatüre baktığımızda, oradaki kıyafetlerin ve mekanın günümüzü anlattığını göreceğiz" şeklinde konuştu.

'YETKİM YOKTUR'

Mali İşler Müdürü Ali Yavuz emniyetteki ifadesinde, "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUĞUM YOKTUR'

Dergide yazı işleri müdürü olarak çalışan Zafer Aknar ise emniyet ifadesinde "15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum" dedi.