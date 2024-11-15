Letonya Ulusal Günü Resepsiyonu Düzenlendi

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Letonya Ulusal Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Dışişleri Bakanlığı Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Hasans, burada yaptığı konuşmada, Letonya'nın Bağımsızlık Günü'nün 106. ve Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Letonya'nın uzun yıllardır NATO müttefiki olduğuna işaret eden Hasans, "Letonya-Türkiye arasındaki askeri işbirliği bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Büyükelçi Hasans, Türkiye ve Letonya arasında savunma, inovasyon, ulaştırma lojistik, eğitim ve bilim gibi birçok alanda işbirliği bulunduğunu, bunu teşvik etmenin iki ülkenin çıkarına olduğunu kaydetti.

Hasans, ayrıca Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda tahıl anlaşması konusunda gösterdiği çabalara dikkati çekti.

Kumaşçıoğlu da Türkiye ve Letonya ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını ve 2025'te ilişkilerin diplomatik tesisinin 100. yılının kutlanacağını belirterek, "1991'de diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından sonra ilişkilerimiz derin dostluk çerçevesinde ve NATO ittifakı temelinde her alanda gelişmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kumaşçıoğlu, son yıllarda Letonya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin de büyüdüğünü dile getirdi.

Letonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının her yıl arttığının altını çizen Kumaşçıoğlu, Türkiye'nin Letonyalı Erasmus öğrencilerinin de en iyi destinasyonları arasında yer aldığını aktardı.

Kumaşçıoğlu, Letonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşıladığını söyledi.