Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı: Otomotiv pazarı iyi gidiyor

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Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarında ilk 3 ayın iyi gittiğini belirterek, "Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaptığım pazar tahminini aşağı yukarı koruyorum. 900 bin adedi zor görürüz gibi hissediyorum. Geçen yılı çıkarıp ondan önceki 10 yılın ortalaması zaten 800 bin civarında. Yani pazar bu seviyelerde zaten." dedi.

Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni modeli LBX'in Türkiye tanıtım toplantısını İstanbul Akaretler'de oluşturulan LBX Hub deneyim alanlarıyla tanıttı.

Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Lexus'un Türkiye'de yüzde 80'lik dilime de giren bir otomobili sunuyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "LBX de Türkiye pazarı için güç katacak bir model. Bu atak dönemimizde 1000 adetlik bir satış planımız vardı. LBX de bunun 500 adedini kapsayacak. Daha fazla araç bulabilirsek getireceğiz." diye konuştu.

Lexus'un bayi yapılanmasının da güçlendiğine dikkati çeken Bozkurt, bu yıl sonunda Türkiye'de toplam 6 ilde satış noktasına ulaşacaklarını ve servis konusunda da müşterilerin Toyota servislerinden hizmet alabildiğini söyledi.

"Bir felaket senaryosu yok"

Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaptığım pazar tahminini aşağı yukarı koruyorum. 900 bin adedi zor görürüz gibi hissediyorum. Tabii bu bir felaket senaryosu değil. Geçen yılı çıkarıp ondan önceki 10 yılın ortalaması zaten 800 bin civarında. Yani pazar bu seviyelerde zaten. Bunu bir felaket senaryosuymuş gibi de anlatmıyorum. Biz buna razıyız diye anlatıyorum. 1-2 yıl belki bu hızlarda gidebilirsek bu sektör için yürütülebilir seviye aslında."

"İlk 3 ay iyi gitti"

Otomotiv pazarında ilk 3 ayın iyi gittiğini, bu aydan itibaren bir yavaşlama beklediklerini dile getiren Bozkurt, "Yani geçen sene de seçimlere kadar yüksek seyreder demiştik. Ocakla mart arasındaki süreçte çok ciddi bir ÖTV muaf müşterisi talebinin beklediğini görüyorduk. Nitekim dediğimiz gibi de oldu. Ocak, şubat ve martta net rakam elimizde yok ama piyasada satışların yaklaşık yüzde 40-50'si bu kanaldan gitti diye konuşuluyor. O nedenle beklediğimiz gibi mart sonuna kadar yüksek seyretti." ifadelerini kullandı.