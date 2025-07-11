LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerden Başarı Hikayesi - Son Dakika
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LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerden Başarı Hikayesi

11.07.2025 17:12
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Sümeyye Tamer ve Betül Ulutaş, LGS'de 500 tam puan alarak disiplinli çalışma ve sosyal yaşamın önemini vurguladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Türkiye birincilerinden Sümeyye Tamer ve Betül Ulutaş, sınava hazırlık sürecinde düzenli ve disiplinli çalışırken sosyal aktivitelere de zaman ayırdıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bugün açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Tamer ve Ulutaş, sınava hazırlık sürecini ve geleceğe yönelik hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Sınava hazırlık sürecinde kendisini destekleyen herkesi sınav sonucuyla gururlandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Tamer, sınava disiplinli ve sabırlı bir şekilde çalışarak hazırlandığını belirtti.

Tamer, sınava çalışırken bol bol soru çözdüğünü ve eksik konularını tamamlamaya odaklandığını vurgulayarak, "Kendimi rahatlatmak için haftada bir gün ya da yarım gün mola verdim. O gün ailemle bir etkinliğe çıktığım oldu, sinemaya gittim, pikniğe gittim. Bu şekilde haftada bir günü de rahatlamaya ayırdım." dedi.

Okul not ortalamasının 100 üzerinden 99 olduğunu belirten Tamer, mühendis ya da doktor olmayı hedeflediğini söyledi.

Tamer'in babası Murat Tamer ise "Çocuğumuz tabii ki bize çok güzel bir mutluluk yaşattı. Gururluyuz. Ben Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi mezunuyum ve bu okulda öğretmenim. Kendi okuduğum okulda kızımın bizi gururlandırması bizi gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten hak ediyordu. Üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yaptı. Biz de onu mümkün olduğunca destekledik." ifadelerini kullandı.

"LGS'de çalışmamızın meyvelerini yiyoruz"

LGS merkezi sınavda 500 tam puan alan bir diğer öğrenci Betül Ulutaş ise, kendisiyle gurur duyduğunu, sonucu ilk gördüğünde inanamadığını ve çok heyecanlandığını dile getirdi.

Ulutaş, sınava hazırlık sürecinde kendini eksik hissettiği ve anlamakta zorlandığı konulara ağırlık verip, hatalarının üzerine giderek çalıştığını, öğretmenlerinin de kendisine destek olduğunu vurguladı.

Her gün düzenli olarak çalıştığını söyleyen Ulutaş, "Ben kendimize de zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sadece ders çalışmak kişiye zarar veriyor. Ben o yüzden bu süreçte spor da yaptım, arkadaşlarımla vakit de geçirdim. Voleybol ve yüzmeyi çok seviyorum. İlk dönem yüzmeye devam ettim ama ikinci dönem devam edemedim maalesef. Ama voleybolu hala arkadaş çevremle oynuyorum." diye konuştu.

Ulutaş, lise eğitimi için İstanbul'a gitmek istediğini, Galatasaray Lisesi ya da İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşmeyi hedeflediğini belirtti.

Mesleki olarak henüz bir hedef belirlemediğini ve seçeneklerinin açık olduğunu dile getiren Ulutaş, gelecek yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek adaylara, "Kendilerinden umudu kaybetmesinler. Ben özellikle denemelerde çok düştüm, çok çıktım. Umutlarını kaybetmesinler, düzenli çalışsınlar. 'Çalışıyorum yapamıyorum' diye bir şey yok. LGS'de bu çalışmanın meyvelerini yiyoruz gerçekten. Çalışmaya devam etsinler ve hiç yılmasınlar." tavsiyesinde bulundu.

Ulutaş'ın annesi Gülsüm Ulutaş ise, kızının başarısıyla çok mutlu olduğunu ve emeklerinin karşılığını alabildiği için onunla gurur duyduğunu söyledi.

Betül'ün başarısının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

"Ben de ona baskı yapmamaya, üstündeki baskıyı almaya çalıştım. 'Kızım, sağlıktan önce hiçbir şey yok. Önemli olan sağlık, senin sağlığın bizim için her şeyden önemli.' dedim. Sınavın bir son olmadığını, daha önünde uzun bir yol olduğunu anlatmaya çalıştım. Belki biraz üstünden stresi aldık. Faydalı oldu diye düşünüyorum. Yani velilere de tavsiyem çok baskı yapmaktan ziyade onları rahatlatmaları. Betül inanıyorum ki vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Bilim adına bir şeyler yapar diye umut ediyorum. Bilim kadını olmasını, insanlığa faydalı icatlar, buluşlar yapmasını isterim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerden Başarı Hikayesi - Son Dakika

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