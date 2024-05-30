Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına 1 Milyon 38 Bin 192 Öğrenci Başvurdu - Son Dakika
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına 1 Milyon 38 Bin 192 Öğrenci Başvurdu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına 1 Milyon 38 Bin 192 Öğrenci Başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığını; sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacağını bildirdi.

30.05.2024 11:03
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığını; sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacağını bildirdi.

Bülbül, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencilerinin 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvuru yaptığını hatırlatan Bülbül, öğrencilerin Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerdeki belirlenen okullarda sınava gireceklerini söyledi.

Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'inin adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldığına dikkati çeken Bülbül, "Bu kapsamda, LGS her öğrencinin mutlaka girmesi gereken bir sınav değil." değerlendirmesinde bulundu.

LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu bildiren Bülbül, "Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrencimizi evde veya hastanede sınava alacağız. Görme engelli 82, az gören 292 öğrencimize yönelik de gerekli tedbirleri aldık." bilgilerini paylaştı.

Sınavın kapsamında değişiklik yok

Sınavın uygulanmasına yönelik soruya karşılık Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik yok, aynı içerikle sınavı yapacağız. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru soruldu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak."

"Soruları gören herkes, sınav sonuna kadar kapalı matbaada kalacak"

Bülbül, soru hazırlama çalışmalarının ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan "güvenlikli alan"da yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzu oluşturulmuştur. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri, yer alacak soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak."

"Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı"

Bülbül, sınava katılacak adaylara şu önerilerde bulundu:

"Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı. Sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarımızda yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracaktır. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınava hazırlık yapan öğrencilerimizin sınava daha iyi hazırlanmalarını desteklemek için örnek sorular yayımladık. Hazırlanan örnek soru paketlerinde her dersten sorular ve bu soruların örnek çözüm videoları yer aldı. Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan 'odsgm.meb.gov.tr' adresinden ilgili içeriklere ulaşılabilir. Örnek soruların sınav öncesinde mutlaka görülmesini özellikle tavsiye ediyorum."

"Öğrenciler, fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak"

Genel Müdür Bülbül, LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başladığını hatırlattı.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığını aktaran Bülbül, "Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak." dedi.

Alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilere, sınav öncesi alışkanlıklarının dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Bülbül, "Öğrencilerimizin yeme, uyku, soru çözüm teknikleri gibi durumlar için sınav öncesinde veya esnasında bir değişiklik yapmamaları oldukça önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Bülbül, sınav sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanacağını ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanacağını belirterek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kemal Bülbül, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına 1 Milyon 38 Bin 192 Öğrenci Başvurdu - Son Dakika

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