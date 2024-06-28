LGS Sınav Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LGS Sınav Sonuçları Açıklandı

Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

28.06.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen  8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve 8. sınıflardan başvuran 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sınavı değerlendirme işlemleri sona erdi. Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler 3 şekilde yapılacak. Bunlar; Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyon okullara yerleştirme şeklinde olacak.

Yerleştirmeler nasıl olacak?

Yerel yerleştirmede öğrenciler, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriteri dikkate alınarak kayır alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 terci yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az 1 okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "Kendi Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk ise "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterecek. Kırmızı renk ise "Diğer" kısmı ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları gösterecek. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile "Öğrenci Alan Okullar" ekranından tercih yapacak.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Merkezi Yerleştirme ise merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanı ile öğrenci alan Türkiye genelindeli okullar tercih edilebilecek.

Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme veya merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, tercih yapmaları durumunda pansiyonlu okullara yerleşebilecek. Bu alandan tercih yapmak zorunlu olmayacak. Pansiyonlu okullar tercih ekranında yalnızca 'Diğer Kayıt Alanı'ndaki pansiyonlu okullar yer alacak.

Kayıt işlemleri nasıl gerçekleşecek?

Okul tercihleri bireysel olarak yapılabileceği gibi kayıtlı olunan ya da herhangi bir ortaokul/imam

hatip ortaokulu müdürlüklerinde de yapılabilecek. Tercihler sisteme girildikten sonra mutlaka herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu

müdürlüğünde onaylatılması gerekecek. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi gibi özel proje uygulayan okullar

tercih ekranlarında görünmeyecek, okullar ile iletişime geçilerek gerekli şartları sağlayan öğrencilerin kayıt süreçleri tamamlanacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınav Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:59 Sinan Ateş cinayetinde kime ne kadar ceza isteniyor, davanın seyrini değiştirecek tutanağa ne oldu İşte tüm detaylar... Sinan Ateş cinayetinde kime ne kadar ceza isteniyor, davanın seyrini değiştirecek tutanağa ne oldu? İşte tüm detaylar...
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:33 Montella’dan Avustura maçında Arda Güler’e yeni görev Montella'dan Avustura maçında Arda Güler'e yeni görev
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:57:57. #1.13#
SON DAKİKA: LGS Sınav Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement