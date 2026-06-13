LGS Sınavı Coşkusu İzmir'de Yaşandı

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav salonlarının yolunu tutarken, okul kapılarında bekleyen veliler de en az çocukları kadar heyecan yaşadı. Aileler çocuklarının emeklerinin karşılığını almasını dilerken, bazı veliler mevcut sınav ve eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de yoğun katılımla gerçekleştirildi. ANKA Haber Ajansı'nın sınav günü izlenimlerini aldığı veli ve öğrenciler, sınavın uygulandığı İzmir Kız Lisesi ile Gazi Ortaokulu önünde heyecanla bekledi. Kimi veliler çocuklarının başarısı için dua ederken, kimileri de tek sınava dayalı yerleştirme sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin tamamlanabilmesi için saat 09.00'a kadar sınav binalarında hazır bulundu. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü olan sözel oturum saat 09.30'da başladı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorunun yöneltildiği oturumda adaylara 75 dakika süre verildi. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan sayısal oturum ise saat 11.30'da başladı. Bu bölümde öğrencilere toplam 40 soru için 80 dakika süre tanındı.

VELİLER DE ÖĞRENCİLER KADAR HEYECANLI

ANKA Haber Ajansı'na konuşan sınav merkezlerinin önünde bekleyen veliler, çocuklarının uzun süredir bu sınava hazırlandığını belirterek başarı dileklerinde bulundu. Veli Semiha Ceylan, "İnşallah her şey güzel olacak. Oğluma da çok güveniyorum, çok emek verdi. Karşılığını alacak" ifadelerini kullandı.

LGS'ye gireceği için heyecanlı olan Doruk Ceylan, "Annemin dediği gibi dokuz ay boyunca çok emek verdim. Bunda binlerce soru stili gördüm. Umarım bunların emeğimin karşılığını alırım. En çok matematik dersine kendime güveniyorum diyebilirim çünkü aslında matematik benim için bir şifreli bulmaca çözmek gibi eğlenceli" dedi.

Veli Nurgül Uzun, "Çok heyecanlıyız. İnşallah başarılı olurlar. Emeğimizin karşılığını alırız. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz" dedi. Öğrenci Hanzade Uzun, "Yani çalıştık, sonuna kadar geldik. Umarım herkes istediği notu alır, istediği liseye gider diyorum. Evet. Yani normal olarak heyecan var" diye konuştu.

Çocuklardan daha çok heyecanlı olduğunu dile getiren Arzu Duyar, "Vallahi çocuklardan daha çok heyecanlı olduğumuz kesin. İnşallah bütün herkes emeklerinin karşılığını alır. Vallahi onlar kadar bizim de emeğimiz var mutlaka. Dediğim gibi aile olarak her şeyin en iyisini çocuklarımıza istiyoruz. Umarım bizim de çocuklarımız emeklerinin karşılığını alırlar. Başarılar diliyorum" derken, Enes Duyar ise, "Ben de bu sene boyunca iyisiyle kötüsüyle çok çabaladım bu sınav için. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

VELİLER EĞİTİM SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Bazı veliler ise sınav sistemi ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGS'ye giren çocuğunu okul kapısı önünde bekleyen Sinan Doğancalı, "İnşallah Allah çocuklarımızın bahtını açık eylesin. Onların bu dönüm noktası. Bu dönüm noktasında başarılı olsunlar. Vatanına, milletine hayırlı evlat olsunlar inşallah. Başarılı geçer inşallah sınavları. Bizim zamanımıza nazaran şu anki eğitim sistemi daha iyi, daha güzelleştirilmiş. Ben LGS'ye girdiğimde ailem başımda yoktu, tek başıma gidiyordum, tek başıma geliyordum. Şu an ailelerin de ilgisi çoğaldı böyle sınavlara, çocuklarına. İnşallah Türkiye'nin geleceği onlar" dedi.

Sınav gününün Milli maç nedeniyle değişmesini de eleştiren Temel Ocak, "Vallahi şimdi maçlarla da bu sınavlar... Sınavlar tabii ki daha önemli. Yani bir maça sınav değiştirilemez. O yüzden sınavlara daha önem verilmesi gerekir. Maçlar o kadar önemli değil sınavların yanında. Türkiye'deki eğitim sistemi yani eski sistemde olsun, yeni sistemde olsun... Şu LGS olayı, bu çocuklara bu kadar ağır yüklemek gerekir mi diye düşünüyorum ben. Yani herkesin kendi naçizane fikri. Bu okullara, evlerinin yanındaki okullara gitmeleri daha uygun gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Melih İrişli ise, "Vallahi biz çocuğumuzu sınava getirdik. Burada saatlerdir bekliyoruz, iyi şeyler olsun diye bekliyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel okulları kazanırlar ve başarırlar diye umuyoruz. Ama eğitim sistemi hakkında da daha iyi olmasını umuyorum ve çocukların daha iyi eğitilmesini istiyorum. Türkiye'nin ayaklanması ve yükselmesi için" şeklinde konuştu.

Serhat Özgen de mevcut sistemin rekabet odaklı olduğunu savunarak, "Bence eğitim sisteminin bu şekilde yarışmacı değil de eğitici olması lazım. Öğrenciler burada bir sene boyunca, yaklaşık bir buçuk sene boyunca sürekli bir şey gibi çok çalıştılar. Ama sonunda bir sınava bağlı kalıyorlar. Bu bence adil değil. Adil olan şey, bence çocuklara yeteri kadar eğitim verip onlara şans tanımak. Ama maalesef böyle. Yani sürekli değişen bir sistem. Çocukların da tabii buna adapte olması... Belki bir çocuk ilkokuldan liseye kadar birkaç farklı sistemde eğitim alabiliyor. Sürekli değişimler oluyor, bu da çok doğru değil. Bence yapılanma bir şekilde olup ve o şekilde devam etmesi lazım sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL OKULU KARŞILAYAMIYORUZ"

Fevziye Okudur ise, "Evrene biz güzel enerjilerimizi gönderdik. İnşallah her şey güzel olur. 12 yıllık eğitim bir süreci var. 4+4+4 sistemine girdik. Kimileri için güzel, kimileri için yanlış. İnsanların düşüncesi bence burada ikiye ayrılıyor. Ben de isterim ki nitelikli bir okula gitsin. İzmir'in en iyi lisesinde benim de çocuğum okusun. Çok isterim. Çocuğum da bu ümitle girdi. Hepimizin ümidi var. Bir hayalle geldik, umarım hayal kırıklığına uğramayız. Uğrayınca da işte adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Hani biz ailece de yaşıyoruz. Evde de bu defa acaba çocuğumu özel okulda mı okutsam diye düşünce alıyor. Ona da ekonomik sebepler giriyor. Karşılayamıyoruz" dedi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Aynı gün tercih sürecine rehberlik edecek Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.