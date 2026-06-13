MEB'in açıklamasına göre; bu yıl toplamda 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. Selçuklu ilçesi Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile sınıflara alındı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak, diğer yandan okul çevresindeki heyecan kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › LGS Sınavı Heyecanı Konya'da Başladı - Son Dakika
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