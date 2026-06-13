LGS Sınavı Heyecanı Konya'da Başladı - Son Dakika
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LGS Sınavı Heyecanı Konya'da Başladı

LGS Sınavı Heyecanı Konya\'da Başladı
13.06.2026 10:26
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Konya'da 8. sınıf öğrencileri LGS-2026 için sınava girdi, veliler okul bahçesinde bekledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2026) kapsamındaki merkez sınav için Konya'da adaylar, sabahın erken saatlerinde sınav girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi.

MEB'in açıklamasına göre; bu yıl toplamda 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. Selçuklu ilçesi Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile sınıflara alındı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak, diğer yandan okul çevresindeki heyecan kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

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