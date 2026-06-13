LGS Sınavı Sona Erdi - Son Dakika
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LGS Sınavı Sona Erdi

13.06.2026 13:25
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1 milyon 22 bin öğrenci LGS'de ter döktü. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde gerçekleştirilen sınav, iki oturum halinde tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen sınava bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda ve 64 bin 697 salonda yapılırken, yurt dışında ise 8 ülkede 11 merkezde ve 40 salonda gerçekleştirildi.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan merkezi sınavda adaylar, ilk olarak sözel, ardından sayısal oturumda ter döktü. Sözel oturum saat 09.30'da başladı ve 75 dakika sürdü. Bu oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.

İkinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başladı. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 sorunun yer aldığı oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınavda bu yıl ilk kez, güvenlik süreçlerinin izlenebilmesi amacıyla yapay zeka destekli kamera altyapısı devreye alındı. Ayrıca, öğrencilerin büyük bölümüne iki oturum arasındaki dinlenme süresinde tüketmeleri için beslenme paketi dağıtıldı.

Özel gereksinimli adaylar için de sınav binalarında çeşitli düzenlemeler yapılırken, bu öğrencilere ek süre ve görevli öğretmen desteği sağlandı.

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanacağı, aynı gün tercih sürecine ilişkin kılavuzun da yayımlanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

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