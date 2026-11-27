BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, bölgesel entegrasyon, bağlantılılık ve yükselen sektörler gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirerek bölgede kalkınma ve refahı teşvik etmek üzere Asya Kalkınma Bankası ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile bir araya geldi.

Uluslararası konjonktürde son yıllarda artan istikrarsızlık ve belirsizliğin Asya ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Li, tüm tarafların bölgesel işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen hafta düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma, açıklık ve entegrasyon, girişimcilik, inovasyon ve kapsayıcı kalkınmaya dayalı bir Asya-Pasifik topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Li, bu ilham verici vizyonu hayata geçirmek üzere bölgedeki tüm taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Asya Kalkınma Bankası'nın uzun süredir bölgesel ekonomik entegrasyonun önemli destekçilerinden biri olduğunu kaydeden Li, bankanın bu alandaki çalışmalarını desteklemeyi, ikili işbirliğini daha ileri seviyelere taşımayı ve bölgesel kalkınma ile refahı ortaklaşa teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Li, bu yıl uluslararası konjonktürdeki karmaşık değişimlere rağmen baskılara karşı dirençli kalarak istikrarlı gelişimini sürdüren Çin ekonomisinin, Asya ve küresel ekonomilere büyük ihtiyaç duyulan istikrar ve öngörülebilirliği kazandırdığını vurguladı.

Yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye, ülkenin devasa pazarındaki talep potansiyelini harekete geçirme çalışmalarını hızlandırmaya, teknolojik ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunu derinleştirmeye ve inovasyon odaklı yüksek kaliteli büyümenin güçlü ivmesini korumaya devam edeceklerini kaydeden Li, böylelikle bölgesel kalkınmaya katkı sunacaklarını bildirdi.

Li, Asya Kalkınma Bankası ile birlikte çalışarak yeni ülke ortaklığı stratejisini hayata geçirmeye, bölgesel entegrasyon, bağlantılılık ve yükselen sektörler gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye, ikili işbirliğinin kalitesini ve verimliliğini artırmaya, daha fazla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonucu elde etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kanda ise Çin'i, küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda sergilediği ekonomik direnç ve sürdürülebilir büyümenin yanı sıra büyümeye yönelik yeni itici güçler geliştirmede kaydettiği önemli ilerleme dolayısıyla tebrik etti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Asya Kalkınma Bankası ile Çin arasındaki işbirliğinin 40. yıldönümü olduğunu hatırlatan Kanda, iki tarafın son kırk yılda altyapı geliştirme, yoksulluğu azaltma, çevre koruma ve iklim eylemi gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve Güney-Güney işbirliği için bir platform oluşturduklarını söyledi.

Kanda, yeni ülke ortaklığı stratejisini etkili bir şekilde hayata geçirmek, Çin'in modernleşmesi ile 15. Beş Yıllık Planı'nı desteklemek ve iki taraf arasındaki ortaklığı bir üst seviyeye taşımak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.