Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik
Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna'nın yeni Başbakanı Koretskiy'i tebrik etti, işbirliği vurguladı.
BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna Başbakanı olarak göreve başlayan Sergiy Koretskiy'e tebrik mesajı gönderdi.
Li pazartesi günkü mesajında, Çin-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinden övgüyle bahsederek, ikili ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde doğru yönde ilerletmek için Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?