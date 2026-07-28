Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik

Li Qiang\'dan Koretskiy\'e Tebrik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna'nın yeni Başbakanı Koretskiy'i tebrik etti, işbirliği vurguladı.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna Başbakanı olarak göreve başlayan Sergiy Koretskiy'e tebrik mesajı gönderdi.

Li pazartesi günkü mesajında, Çin-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinden övgüyle bahsederek, ikili ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde doğru yönde ilerletmek için Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce sıfır otomobil Türkiye’ye geldi: Haydarpaşa Limanı’nda bekliyorlar Binlerce sıfır otomobil Türkiye'ye geldi: Haydarpaşa Limanı'nda bekliyorlar
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti
Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen’in bir günlük geliri dikkat çekti Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti
Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı Salah transferinde yeni kriz Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım
Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları’nın kupayı kaldırdığı o anlar Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar
Vozinha’nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti Vozinha'nın yeni takımındaki aylık maaşı dikkat çekti

09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:19
Okan Buruk’tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
08:13
Amedspor’dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban
Amedspor'dan hücum hattına önemli takviye: Gift Orban
07:53
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
07:45
Kaş’ta orman yangını Havadan ve karadan müdahale başladı
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
07:38
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası
07:27
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti Ehliyeti iptal edildi
Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 09:36:07. #7.13#
SON DAKİKA: Li Qiang'dan Koretskiy'e Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.