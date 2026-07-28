Li Qiang\'dan Koretskiy\'e Tebrik

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Ukrayna Başbakanı olarak göreve başlayan Sergiy Koretskiy'e tebrik mesajı gönderdi.

Li pazartesi günkü mesajında, Çin-Ukrayna ilişkilerinin gelişimi ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinden övgüyle bahsederek, ikili ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde doğru yönde ilerletmek için Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.