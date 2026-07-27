İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli yönetimindeki 4. madalyasını elde etti. Santarelli ile iki kez Milletler Ligi, bir kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan ay-yıldızlılar, 2025'te Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. İtalyan başantrenör, milli takımın başında çıktığı 84 maçta 64 galibiyet aldı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk voleyboluna damga vurdu.

TÜRK VOLEYBOLUNA SANTARELLI DAMGASI

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli takım, Daniele Santarelli yönetimindeki 4. madalyasını (3 altın ve 1 gümüş) kazandı. Ay-yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında FIVB Milletler Ligi ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı. Milli takım, Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti.

TÜRKİYE'NİN ''ALTIN'' YILI

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.  Türkiye, 2023'te FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesinde yer aldı.

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

OLİMPİYATLARDA TARİHİ BAŞARI

Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı. Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu. Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK FİNAL

Milli takım, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü. Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı.

VNL'DE BİR KUPA DAHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise üçüncü altın madalyasını elde etti. Böylece İtalyan başantrenör, Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

GALİBİYET ORANI YÜZDE 76

Daniele Santarelli, ay-yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı. Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım, İtalyan başantrenör ile yüzde 76 galibiyet oranı yakaladı. Santarelli yönetiminde en fazla maça Milletler Ligi'nde çıkan Türkiye, 56 maçta 40 galibiyet alırken Dünya Şampiyonası'nda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Olimpiyat elemelerinde 7 maçını da kazanan milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3'er galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar Santarelli ile 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise 8'de 8 yaparak şampiyon oldu.

GÖZLER 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde bir grubu ve finalleri İstanbul'da oynanacak 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek

Avrupa Şampiyonası, Daniele Santarelli, Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, Voleybol, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
Çorum’da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz Çorum'da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
8 aylık hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebek kayıp 8 aylık hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebek kayıp
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
47 maçta 21 gol atmıştı Trabzonspor’dan forvete sürpriz hamle 47 maçta 21 gol atmıştı! Trabzonspor'dan forvete sürpriz hamle
İspanya acil kodla yardım istedi, Türk yangın söndürme uçakları havalandı İspanya acil kodla yardım istedi, Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Tezgahın başına geçen Sefo’dan Bafra pidesine Samsunspor yorumu Tezgahın başına geçen Sefo'dan Bafra pidesine Samsunspor yorumu

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Kahreden görüntü Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
Kahreden görüntü! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.