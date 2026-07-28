Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları sert düşerken, güvenli liman olarak görülen altın ise beklentilerin aksine değer kazanamadı. Piyasalar şimdi gözünü ABD Merkez Bankası'nın (FED) yarın açıklayacağı faiz kararına çevirdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 13,53 gerileyerek 85,34 dolardan günü tamamladı. Düşüş bugün de devam etti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 06.05 itibarıyla 84,25 dolardan işlem gördü.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇEMEDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıları hafifletmesi nedeniyle altının destek bulması beklenirken, sarı metal bu beklentiye rağmen yükseliş kaydedemedi. Ons altın dünkü işlemlerde 4.116 doları test etmesine rağmen kazanımlarını koruyamayarak günü 4.076 dolardan tamamladı. Bugün ise TSİ 06.05 itibarıyla 4.045 dolardan işlem gören ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,7'nin üzerinde değer kaybetti.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öne çıkıyor. CME FEDWatch anketine göre, faiz artışı bekleyenlerin oranı karar öncesinde yüzde 38'e yükseldi. Piyasalarda bu oran, son yıllarda faiz kararı öncesinde görülen en yüksek belirsizlik seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

FAİZ ARTIŞI İDDİASI GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çatışmaları bitirmek için İran ile iyi görüşmeler yürütüldüğünü" açıklamasına rağmen altın fiyatları üzerindeki baskı devam etti. ABD merkezli finans kuruluşu Citadel Securities ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kuruluş, FED Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarına yönelik söylemleri doğrultusunda, merkez bankasının güvenilirliğini güçlendirmek amacıyla bu hafta faiz artırımına gidebileceğini öne sürdü.

ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, FED Başkanı Kevin Warsh'ın gelecekte izlenecek para politikasına ilişkin net sinyaller vermediğine dikkat çekerek, piyasanın FED'in şahinleşme ihtimalini hafife alıyor olabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmelere göre ons altında kısa vadede 4.000 dolar seviyesi destek olarak öne çıkarken, olası bir faiz artışı durumunda 3.850 dolar seviyesi kritik destek noktası olarak takip ediliyor.