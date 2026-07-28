Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya\'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı. Bölgeye çok sayıda hava aracı, arazöz ve personel sevk edildi.

YANGIN SABAHA KARŞI ÇIKTI

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

135 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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