Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
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Fransa'nın Bordeaux çevresinde etkili olan orman yangınlarında Paris'in yaklaşık dört katı büyüklüğünde alan kül olurken, çoğunun varlıklı Parislilere ait olduğu belirtilen 240'tan fazla lüks tatil evi tamamen yandı. 260 binden fazla kişinin tahliye edildiği felakette, yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri, askeri uçaklar ve gönüllüler yoğun mücadele verirken Avrupa Birliği de Fransa'ya ek hava desteği gönderme kararı aldı.

Fransa'nın güneybatısında etkisini sürdüren dev orman yangınları büyük bir yıkıma neden oldu. Bordeaux ile Cap Ferret Yarımadası arasındaki geniş alanda etkili olan yangınlarda 260 binden fazla kişi tahliye edilirken, çoğunun varlıklı Parislilere ait olduğu belirtilen yüzlerce lüks tatil evi de küle döndü.

PARİS'İN DÖRT KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

12 Temmuz'da Cap Ferret ormanlarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle günler içinde büyüyerek Bordeaux yönüne ilerledi. Yangında 40 bin hektardan fazla alan kül olurken, bu büyüklüğün Paris'in yaklaşık dört katına denk geldiği belirtildi.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

LÜKS VİLLALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının en ağır etkilediği bölgelerde 240'tan fazla ev tamamen yok oldu. Yetkililer, kül olan yapıların önemli bölümünün bölgede yazlık olarak kullanılan ve varlıklı Parislilere ait milyonlarca euro değerindeki villalar olduğunu ifade etti.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

YOLLAR CEHENNEME DÖNDÜ

Bordeaux ile Cap Ferret'i birbirine bağlayan D106 kara yolu boyunca onlarca araç yanarak hurdaya dönerken, yemyeşil çam ormanlarının yerini siyaha bürünmüş ağaç gövdeleri aldı. Yol kenarlarındaki evler moloz yığınına dönüşürken, bazı villalar aşırı sıcak nedeniyle tamamen çöktü.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

Evlerin içerisinde mutfaklardan geriye yalnızca fırınlar, yanmış sandalyeler ve radyatör iskeletleri kalırken, yüzme havuzları kül tabakasıyla kaplandı. Elektrik hatlarının zarar gördüğü bölgelerde güvenlik riski de oluştu.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

HAYVANLAR DA ALEVLERDEN KAÇAMADI

Yangında bir köpek eğitim merkezi tamamen kullanılamaz hale gelirken, kaçmaya çalışırken tel örgülere takılan bir karacanın yanarak öldüğü görüldü. Çok sayıda tarım aracı, iş makinesi ve çiftlik ekipmanı da alevler nedeniyle zarar gördü.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

"YANGIN KENDİ KENDİNİ BESLİYOR"

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Gironde bölgesindeki yangını "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Nuñez, hava koşulları ve orman yapısı nedeniyle alevlerin her yöne yayıldığını belirterek, "Bu yangın kendi kendini besliyor ve kontrol altına alınması son derece zor" dedi.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da önümüzdeki haftaların zorlu geçeceğini belirterek, yangınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

ASKERİ UÇAKLAR VE GÖNÜLLÜLER SAHADA

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra A400M tipi askeri nakliye uçağı da destek veriyor. Çiftçiler, bağ sahipleri ve gönüllüler de traktörlerle yangın şeritleri açarak ve su tankerleriyle müdahalede bulunarak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

AB'DEN FRANSA'YA DESTEK

Avrupa Birliği, Fransa'ya ilave yangın söndürme uçakları gönderileceğini duyurdu. Ancak AB yetkilileri, İspanya, Portekiz, Macaristan, Slovakya ve Çekya'da da aşırı sıcaklar nedeniyle benzer yangın risklerinin arttığı uyarısında bulundu.

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

KRALİYETTEN DESTEK MESAJI

Galler Prensi William ile Prenses Kate yayımladıkları mesajda, Fransa, İspanya ve İngiltere'deki yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

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Son Dakika Fransa Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

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