Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Bedriye\'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
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İstanbul Kağıthane’de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil eş, cansız bedeni de Bedriye'nin annesinin otomobiliyle ormana taşımış.

İstanbul Kağıthane'de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞABEYİ "SORUNLU BİRİ" DİYEREK İHBARDA BULUNDU

Olay, 22 Temmuz gecesi saat 03.45 sıralarında Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay (24) hakkında, 23 Temmuz günü kayınbiraderi G.G. tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Şüpheli Volkan Karaçay'ın (30) sorunlu biri olduğunu belirten G.G., yengesinin hayatından endişe ettiğini ifade etti. İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Karaçay'ın ifadesine başvuruldu. Şüpheli ilk ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve Bedriye Karaçay'ın taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. İfade sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan Volkan Karaçay, somut delil bulunmaması nedeniyle emniyetten ayrıldı. Ancak polis ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı.

KADINI ÖLDÜRÜP, ANNESİNİN OTOMOBİLİYLE TAŞIDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kamera kayıtlarından Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz gecesi kayınvalidesine ait otomobili evinin önüne getirdiğini, battaniyeye sardığı cesedi aracın arka koltuğuna yüklediğini belirledi. Şüphelinin aynı araçla Sarıyer'de Ayazağa'daki ormanlık alana gittiği ve burada yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. 

Ekipler, belirlenen ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmalarında Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerde, cesedin bir bölümünün yaban hayvanları tarafından zarar gördüğü belirlendi.

Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedin bulunmasının ardından Ataşehir'de akrabalarının evinde yeniden gözaltına alınan Volkan Karaçay, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. 

Katıldıkları bir düğünün ardından eşinin kendisini aldattığını öne sürerek evde tartıştıklarını söyleyen katil zanlısı, Bedriye Karaçay'ı boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sarıp ormana bıraktığını anlattı.

CİNAYET İŞLEYİP GÜNLÜK HAYATINA DEVAM ETTİ

Cinayetin ardından günlük hayatına devam ettiği tespit edilen Volkan Karaçay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti - Son Dakika

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