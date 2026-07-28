Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için Milano'ya gitti. Kamer, Milan yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendirerek büyük ses getiren Fenerbahçe, bir başka dünya yıldızını renklerine bağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki yeni isim ise İtalyan devi Milan'ın Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao oldu.

CİHAN KAMER İTALYA'YA UÇTU

Gianluigi Longari'nin haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, dev transfer operasyonunu bizzat yürütmek üzere İtalya'ya uçtu. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için Milan'a 45 milyon Euro bonservis sunmaya hazırlandığı belirtildi. Milano’da gerçekleşecek kritik görüşmelerde Milan yetkilileriyle masaya oturulacağı, ilerleyen saatlerde taraflar arasındaki temasların daha da hız kazanması beklendiği ifade edildi. 

FENERBAHÇE İŞİ BİTİRİRSE TARİHE GEÇECEK

Sarı-lacivertlilerin Leao'yu 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katması halinde Portekizli oyuncu sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olacak. 

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli milli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Cihan Kamer, Fenerbahçe, Milano, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’te bunu gören şaşkına dönüyor Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
ATM’de büyük tehlike Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir ATM'de büyük tehlike! Hesabınız saniyeler içinde boşalabilir

10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’da okullarda mescid kararı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'da okullarda mescid kararı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
07:53
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
07:38
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı Piyasaları sarsan altın iddiası
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:18:17. #7.13#
SON DAKİKA: Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.