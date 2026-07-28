3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti - Son Dakika
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3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti
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ABD'de 3 çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada savunma, sanığın doğum sonrası psikoz nedeniyle cinayetleri işlediğini öne sürerken, savcılık olayın önceden planlandığını savundu. 3 çocuğunu öldürdüğünü kabul eden Clancy, suçlu bulunması halinde zorunlu müebbet hapis cezası alacak. Mahkeme, sanığın olay sırasında cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2023 yılında üç çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada taraflar ilk kez mahkeme önünde karşı karşıya geldi. Savunma, Clancy'nin doğum sonrası psikoz nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü ileri sürerken, savcılık ise cinayetlerin önceden planlandığını savundu.

SAVUNMA: DOĞUM SONRASI PSİKOZ GEÇİRİYORDU

35 yaşındaki Lindsay Clancy, Ocak 2023'te Boston yakınlarındaki Duxbury kasabasındaki evinin bodrumunda 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı egzersiz bantlarıyla boğarak öldürdüğünü kabul ediyor. Clancy daha sonra kendisini bıçaklayıp ikinci kattaki pencereden atlayarak yaşamına son vermeye çalıştı. Girişim başarısız olurken, olay nedeniyle felç kaldı.

Savunma avukatı Kevin Reddington, müvekkilinin üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra aylarca doğum sonrası ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, "Bodruma indiğinde psikoz geçiriyordu" dedi.

3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

Reddington, Clancy'nin çocuklarını seven bir anne olduğunu, intihar düşünceleri ve doğum sonrası psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle birçok sağlık kuruluşundan tedavi gördüğünü ancak verilen ilaçların fayda sağlamadığını savundu.

SAVCILIK: CİNAYETLERİ PLANLADI

Yardımcı Bölge Savcısı Shanan Buckingham ise Clancy'nin ruhsal sorunlar yaşadığını kabul etmekle birlikte bunun cinayetleri mazur göstermeyeceğini söyledi.

Buckingham, Clancy'nin eşini yemek siparişini almaya göndermeden önce telefonundan dönüş süresini hesapladığını ve bu zamanı çocuklarını öldürmek için kullandığını öne sürdü. Savcı, Clancy'nin "çok belirli bir amacı gerçekleştirmek için hızlı hareket ettiğini" ve bunun çocuklarını öldürmek olduğunu savundu.

ESKİ EŞİ TANIKLIK YAPTI

Davanın ilk tanığı olan ve Lindsay Clancy'den boşanan Patrick Clancy, eşinin olaydan yaklaşık iki hafta önce psikiyatri hastanesinden taburcu edildiğini ancak olaydan önce çocuklarına ya da kendisine zarar vereceğine dair herhangi bir belirti göstermediğini ifade etti.

3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

Patrick Clancy, akşam yemeğini almak için evden ayrılırken eşinin tamamen normal davrandığını söyledi. Savcılığa göre Patrick eve döndüğünde eşini bahçede buldu, 911'i aradı ve ilk müdahale ekiplerinin gelmesinin ardından bodrumda üç çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Lindsay Clancy, birinci derece cinayet suçlamalarından herhangi birinden mahkum edilmesi halinde zorunlu müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 6 ila 8 hafta sürmesi beklenen davada mahkeme, Clancy'nin cinayetleri işlerken hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mahkeme, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti - Son Dakika

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