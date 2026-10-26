Li Qiang, Fas Başbakanı Mansuri'ye kutlama mesajında 10. yıla dikkat çekti

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Fas'ın yeni başbakanı olarak göreve gelen Fatma Zehra Mansuri'ye kutlama mesajı gönderdi.

Li 23 Ekim'de gönderdiği mesajında, Çin ile Fas arasında uzun soluklu geleneksel bir dostluk bulunduğunu belirtti.

Li, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde son yıllarda ikili ilişkilerin önemli ilerlemeler kaydettiğini ve çeşitli alanlarda verimli etkileşim ve işbirlikleri yürütüldüğünü ifade etti.

Fas ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Li, Çin-Fas stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümünü, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için fırsat olarak değerlendirmek üzere Fas hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Aynı gün Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi de Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı olarak yeniden atanan Nasır Burita'ya kutlama mesajı gönderdi.