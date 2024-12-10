Libya, Arap Birliği'ne Acil Toplantı Çağrısı - Son Dakika
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Libya, Arap Birliği'ne Acil Toplantı Çağrısı

Libya, İsrail'in Suriye'deki işgalini görüşmek için Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

10.12.2024 17:50
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Libya, Arap Birliği'ni İsrail'in Suriye'deki işgalini Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar genişletmesiyle ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı.

Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Libya'nın Arap Birliği'ni İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları genişletmesi konusunun görüşüleceği olağanüstü toplantıya davet ettiği belirtildi.

Arap Birliği'nin, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini genişletmesiyle ilgili acil tedbirler alınmasını içeren olağanüstü toplantısının en geç iki gün içinde yapılmasının umulduğu aktarıldı.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya, Arap Birliği'ne Acil Toplantı Çağrısı - Son Dakika

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