Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ülkesindeki siyasi sürecin desteklenmesi ve seçimler konusunu ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Mısır'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, siyasi ve güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Sisi, Libya halkının arzusu çerçevesinde özgür ve adil seçimlerle sonuçlanacak gerçek ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için siyasi süreci yönlendirmesi konusunda Başkanlık Konseyi Başkanına destek vermeye devam edeceklerini teyit etti.

Libya'da seçim sürecini başarıya ulaşacak şekilde tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Menfi, Mısır'ın Libya'ya verdiği destekten övgüyle bahsetti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.