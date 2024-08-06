Libya, Cezayir sınır kapısını BM desteğiyle yenileyecek

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Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından, ülkenin Cezayir'e açılan sınır kapısı Gadames'in, Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle yenilenmesi için anlaşma yapıldı.

Libya resmi ajansı LANA'da yer alan habere göre, ülkenin batısında yer alan Gadames Sınır Kapısı'ndaki tesisleri yenileme konusundaki anlaşma, Libya Ulaştırma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında imzalandı.

İmza törenine, Libya'nın Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yetkililerin yanı sıra Avrupa Birliği'nden (AB) de temsilcilerin hazır bulunduğu bildirildi.

AB Libya Büyükelçisi Nicola Orlando ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB- Libya ortaklığının temelini, hak temelli sınır kontrolünün desteklenmesi yoluyla sınır kaçakçılığı suçları ve düzensiz göçle mücadele oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Cezayir'e açılan sınır kapısı olmasının yanı sıra Tunus'a yakınlığıyla dikkati çeken Gadames, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya giden kaçak göçmenler için bir geçiş noktası haline gelirken, ticaret açısından da önem taşıyor.