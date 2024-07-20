Libya'da 110 düzensiz göçmen yakalandı

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Libya'nın batısındaki Hamada el-Hamra çöl bölgesinde güvenlik güçleri çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 110 düzensiz göçmeni yakaladı.

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, Sınır Güvenliğı Birimi devriye ekiplerinin Hamada el-Hamra çöl bölgesinde araziye yayılmış bir grup düzensiz göçmeni tespit ettiği belirtildi.

Çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 110 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin sağlık taramalarının ardından hukuki işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildiği aktarıldı.

Libya makamları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 25 Haziran'da 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni sınır dışı etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.