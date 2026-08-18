Libya\'da Elektrik Şirketi Yönetimi Değişti

TRABLUS, 18 Ağustos (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ülkede yaşanan ciddi elektrik kesintileri ve kısıtlamaları nedeniyle devlete ait Libya Genel Elektrik Şirketi'nin yönetim kurulunu pazartesi günü görevden alarak yerine yeni bir yönetim kurulu atadı.

Libya El-Ahrar televizyonunun bildirdiğine göre, Beşir el-Maraaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, şirketin genel kurulunun 2026'daki ilk olağan toplantısında onaylanan bir kararla görevi devraldı.

Ülkede elektrik şebekesinin kısmi ya da tamamen çökmesi nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yeni yönetim kurulunun şebekenin istikrara kavuşturulması, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım sistemlerinin verimliliğinin artırılması, bakım çalışmalarının hızlandırılması ve ülkenin elektrik sektörünü geliştirecek projelerin hayata geçirilmesi gibi konulara odaklanması bekleniyor.