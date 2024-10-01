Libya'da Merkez Bankası Krizi Çözülüyor

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve Arap Birliği, Libyalı tarafların Merkez Bankası başkanı ve yardımcısı konusunda anlaşmasından memnun olduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin yapıcı katılımıyla Libya Merkez Bankası krizinin çözümünde kaydedilen ilerlemenin gelecekte kapsamlı bir siyasi süreç yürütülmesine yönelik umutları artırdığı belirtildi.

Devlet Yüksek Konseyi ile yapılan istişarenin ardından Temsilciler Meclisinde Merkez Bankası başkan ve yardımcısının atanmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, UNSMIL'ın Libya'daki ilgili tüm tarafları yasa ve prosedürlere uygun olarak Merkez Bankasının yeni yöneticilerine sorunsuz bir devir süreci sağlamaya çağırdığı aktarıldı.

UNSMIL'ın açıklamasında ayrıca, Merkez Bankası krizi sürecinde atılan tüm tek taraflı adımları geri çekilmesi çağrısı yaparak, kapanan petrol sahalarının açılması ve ihracatının yeniden başlaması gerektiği ifade edildi.

Arap Birliği

Arap Birliğinden yapılan açıklamada, Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Libya Merkez Bankası krizinin çözülmesini ve Libyalı tarafların bu konuda anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Ebu Gayt'ın Libyalı tarafların Merkez Bankası konusundaki anlaşmasının uluslararası finans kurumlarının güveninin kazanılması ve petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlamasına katkı sağlayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında Merkez Bankası krizinin çözümüne ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Libyalı tarafların Merkez Bankası konusunda anlaşmasının "Libya'da istikrarın sağlanmasına ivme kazandıracağı" kaydedildi.

Öte yandan ABD ve İtalya'nın Libya'daki diplomatik temsilciliklerinden yapılan açıklamada da, Libyalı tarafların Merkez Bankası konusundaki anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan oturumda, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa Belkasım'ın, yardımcı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verilmişti.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.