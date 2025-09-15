Libya'da Yasadışı Göç Botu Üreten Fabrikaya Baskın

TRABLUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Libya'da başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinin Dafniye bölgesinde yasadışı göç girişimlerinde kullanılmak üzere bot üreten fabrikaya el konuldu.

Uluslararası düzeyde tanınan Uluslararası Birlik Hükümeti'ne bağlı Libya İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Görev Kuvveti, pazar günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada fabrikanın soruşturma birimi tarafından bir süredir takip edildiğini belirtti. Misrata'nın batısındaki Yasadışı Göç Başsavcısı'ndan alınan arama izniyle operasyonun gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada baskın sırasında yasadışı göçte kullanılmak üzere üretilmiş botlara ve fabrika içindeki bazı yasaklı malzemelere el konulduğu ve yasadışı göç faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 25 Bangladeş vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi. El konulan malzemeler ve yakalanan kişiler yasal işlemler için savcılığa sevk edildi.

Libya, Sahra Altı Afrika'dan gelerek yasadışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda. Ülkedeki güvenliğe ilişkin ve siyasi istikrarsızlığı fırsat bilen insan kaçakçılığı şebekelerinin Akdeniz üzerinden gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuklar sık sık boğulma ya da istismar gibi trajedilerle sonuçlanıyor.