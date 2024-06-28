Libya Müftüsü İsrail'in köpeğiyle saldırdığı Filistinli kadına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya Müftüsü İsrail'in köpeğiyle saldırdığı Filistinli kadına tepki gösterdi

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, İsrail ordusunun Gazze'de eğittiği köpeği, uyuyan bir Filistinli kadına saldırtmasına tepki gösterdi. Gıryani, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları ve soykırım araçlarını kınayarak, İslam ülkeleri liderlerine çağrıda bulundu.

28.06.2024 03:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze'de İsrail ordusunun, eğittiği bir köpeği, evinde uyuyan yaşlı bir Filistinli kadına saldırtmasına tepki gösterdi.

Gıryani, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri, hastaneler, barınma kampları, uluslararası yardım bölgelerini bombaladığını ve tüm soykırım araçlarını kullandığını söyledi.

"Gazze'de artık siyonistlerin kullanmadığı hiçbir soykırım aracı kalmadı. Bunlardan sonuncusu, kuduz bir köpeği, evinde tek başına kalan masum ihtiyar bir kadının üzerine saldırtmak oldu." diyen Gıryani, İsrail'e karşı ilk önce Mısır ve Ürdün'deki Müslüman halkların ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

İslam ülkeleri liderlerine çağrı

İsrail ordusunun Gazze'de yaşlı Filistinli kadına köpeğe saldırttığı olaydan tüm İslam ve Arap ülkelerinin liderlerinin haberdar olduğunu ifade eden Gıryani, İslam ülkeleri liderlerine hitaben şunları kaydetti:

"Allah'tan korkmuyor musunuz? Gördüklerinizden utanmıyor musunuz? Vallahi kardeşlerinizi desteklemek sizin doğrudan sorumluluğunuzdadır. Onlara yardım etmek, sınır kapılarını açmak, onlara su ve yiyecek göndermekle yükümlüsünüz."

Al Jazeera, İsrail ordusunun köpeğinin boynundaki kamera görüntülerine ulaşmıştı

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, 25 Haziran'da, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin, eğitimli bir köpeği, evinde uyuyan Filistinli yaşlı kadına (67) saldırttığı görüntüyü paylaşmıştı.

Köpeğin boynuna takılı kameradan çekilen görüntünün, İsrail ordusunun Cibaliya Kampı'na düzenlediği son saldırı esnasında kaydedildiği belirtilmiş, görüntünün yayılmasıyla sosyal medyada büyük tepki paylaşımları yapılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Libya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Müftüsü İsrail'in köpeğiyle saldırdığı Filistinli kadına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Müftüsü İsrail'in köpeğiyle saldırdığı Filistinli kadına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement