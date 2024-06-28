Libya Müftüsü İsrail'in köpeğiyle saldırdığı Filistinli kadına tepki gösterdi

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Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze'de İsrail ordusunun, eğittiği bir köpeği, evinde uyuyan yaşlı bir Filistinli kadına saldırtmasına tepki gösterdi.

Gıryani, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri, hastaneler, barınma kampları, uluslararası yardım bölgelerini bombaladığını ve tüm soykırım araçlarını kullandığını söyledi.

"Gazze'de artık siyonistlerin kullanmadığı hiçbir soykırım aracı kalmadı. Bunlardan sonuncusu, kuduz bir köpeği, evinde tek başına kalan masum ihtiyar bir kadının üzerine saldırtmak oldu." diyen Gıryani, İsrail'e karşı ilk önce Mısır ve Ürdün'deki Müslüman halkların ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

İslam ülkeleri liderlerine çağrı

İsrail ordusunun Gazze'de yaşlı Filistinli kadına köpeğe saldırttığı olaydan tüm İslam ve Arap ülkelerinin liderlerinin haberdar olduğunu ifade eden Gıryani, İslam ülkeleri liderlerine hitaben şunları kaydetti:

"Allah'tan korkmuyor musunuz? Gördüklerinizden utanmıyor musunuz? Vallahi kardeşlerinizi desteklemek sizin doğrudan sorumluluğunuzdadır. Onlara yardım etmek, sınır kapılarını açmak, onlara su ve yiyecek göndermekle yükümlüsünüz."

Al Jazeera, İsrail ordusunun köpeğinin boynundaki kamera görüntülerine ulaşmıştı

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, 25 Haziran'da, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin, eğitimli bir köpeği, evinde uyuyan Filistinli yaşlı kadına (67) saldırttığı görüntüyü paylaşmıştı.

Köpeğin boynuna takılı kameradan çekilen görüntünün, İsrail ordusunun Cibaliya Kampı'na düzenlediği son saldırı esnasında kaydedildiği belirtilmiş, görüntünün yayılmasıyla sosyal medyada büyük tepki paylaşımları yapılmıştı.