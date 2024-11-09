Libya-Rusya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Libya-Rusya İlişkileri Güçleniyor

Tahir el-Baur ve Sergey Lavrov, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve işbirliğini artırmayı görüştü.

09.11.2024 21:17
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Baur ve Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki konular, Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Libya-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden ikili; ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki ortak komitenin etkinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Baur, ülkesinin Rusya ile ilişkileri iki ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme arzusunu dile getirdi.

Lavrov da Rusya'nın Libya ile ilişkilerinin derinliğine vurgu yaparak ülkesinin Libya'nın istikrarının sağlanması çabalarına desteğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya-Rusya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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