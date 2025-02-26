Libya ve Filistin’den İşbirliği Adımı

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Libya ve Filistin arasında Gazze'de sahra hastanesi kurulması ile kayıpların aranması ve tespit edilmesine yönelik işbirliğini içeren iki mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Trablus'ta, Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine, Libya Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Genel Müdürü Tahir Hüseyin ve Arap İşleri Dairesi Müdürü Usame Bagni ile Filistin'in Trablus Büyükelçisi Muhammed Rahhal ve Filistin Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Genel Sekreteri İsam el-Kaddumi katıldı.

Libya ve Filistin'den çok sayıda yetkilinin de katıldığı merasimde ilk olarak Libya Gençlik Bakanlığı ile Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi arasında geçen yıl imzalanan mutabakat zaptına ek olarak Libya'nın Gazze'de tam donanımlı bir sahra hastanesi kurmasına yönelik muhtıra imzalandı.

Törende, Libya ve Filistin arasında kayıp kişilerin arama ve tespitine ilişkin işbirliğini içeren bir mutabakat zaptına da imza konuldu.

Taraflar törende ayrıca, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve sürekli koordinasyonun devamının ve Libya'nın Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinde desteğini artırmasının önemini vurguladı.