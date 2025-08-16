Lice\'de Yangın Sonrası Hasar Tespiti Başladı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki örtü yangını sonrası ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmaları başladı. Enerji şirketi personeli bakım ve onarım çalışması yaparken, jandarma da ekiplere yardımcı oldu. Kırsal Güçlü Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Cantürk, yangın nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Dün saat 11.00'de 2 bölgede yangın çıktı. İhbarda bulunduk. İtfaiyeler geldi. Ateş baya yayılmıştı. Söndürmede baya güçlük çekti. 17 saatte ancak kontrol altına alabildiler. Bugün yanan bölgelerde tekrar yangın çıktı. Bağ ve bahçelerimiz zarar gördü. Kümesteki hayvanlarımız zarar gördü. Bir yaşlı amcamız şu an hastanede yatıyor. Dumandan etkilenmiş. Şu an müdahalesi yapılıyor. Mağduruz. Soğutma işlemleri devam ediyor" dedi.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,