Liderlerden ABD-Iran Anlaşmasına Destek

(ANKARA) - İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın hızla ve eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Liderler, bunun "bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve küresel ekonominin istikrara kavuşturulması için bir fırsat anı" olduğunu ifade etti.

Dört ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD, İran ve anlaşmaya katkı sunan tüm taraflar tebrik edildi. Açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri'ni, İran hükümetini ve Pakistan, Katar ile diğer tüm arabulucular dahil olmak üzere bu diplomatik atılımda rol oynayan herkesi kutluyoruz. Bu, bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir fırsat anıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın "hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanması" gerektiği belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve sınırsız seyrüsefer özgürlüğüyle acilen yeniden açılmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Liderler ayrıca, İran'ın "asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini" savunarak Tahran'ın nükleer programına ilişkin açık ve doğrulanabilir adımlar atması halinde ilgili yaptırımların kaldırılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada, "Bu fırsatı değerlendirmek, ivmeyi korumak ve uzun vadeli diplomatik bir çözüme ulaşmak için ABD, İran ve bölgesel ortaklarla yoğun şekilde çalışacağız" denildi. Liderler ayrıca, Lübnan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledi.