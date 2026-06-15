Liderlerden ABD-Iran Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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Liderlerden ABD-Iran Anlaşmasına Destek

15.06.2026 11:00
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İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, ABD-Iran mutabakatını memnuniyetle karşıladı.

(ANKARA) - İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın hızla ve eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Liderler, bunun "bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve küresel ekonominin istikrara kavuşturulması için bir fırsat anı" olduğunu ifade etti.

Dört ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD, İran ve anlaşmaya katkı sunan tüm taraflar tebrik edildi. Açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri'ni, İran hükümetini ve Pakistan, Katar ile diğer tüm arabulucular dahil olmak üzere bu diplomatik atılımda rol oynayan herkesi kutluyoruz. Bu, bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir fırsat anıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın "hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanması" gerektiği belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve sınırsız seyrüsefer özgürlüğüyle acilen yeniden açılmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Liderler ayrıca, İran'ın "asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini" savunarak Tahran'ın nükleer programına ilişkin açık ve doğrulanabilir adımlar atması halinde ilgili yaptırımların kaldırılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada, "Bu fırsatı değerlendirmek, ivmeyi korumak ve uzun vadeli diplomatik bir çözüme ulaşmak için ABD, İran ve bölgesel ortaklarla yoğun şekilde çalışacağız" denildi. Liderler ayrıca, Lübnan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırarak aylarca süren İran savaşını başlattı. Nisan ayında ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmeler kapsamında iki haftalık ateşkes ilan edildi, ardndan ABD ateşkesi süresiz olarak uzattı. Böylece karşılıklı abluka ve saldırılar sürse de İran savaşı sıcak çatışmanın durduğu bir aşamaya girdi. Ardından ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İran ile anlaşmanın tamamlandığını doğrulayarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlandı" ifadelerini kullandı. Trump'ın duyurusu İran tarafından da doğrulandı.

Kaynak: ANKA

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