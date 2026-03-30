Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

30.03.2026 12:09
26 ilde yapılan ankette katılımcıların yüzde 37’si “hiçbiri” yanıtını verdi. Araştırmaya göre; AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada konumlandı.

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırma, seçmen eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların büyük bölümü mevcut siyasi partilere yönelik ortak bir görüşte birleşti.

"HİÇBİRİ" YANITI İLK SIRADA

ASAL Araştırma tarafından Mart 2026’da yapılan ankette, “Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 37’si “Hiçbiri” yanıtını vererek ilk sırada yer aldı.

KARARSIZLARLA ORAN YÜKSELİYOR

Ankette yüzde 4,9’luk kesim ise “Fikrim yok/ Cevap yok” seçeneğini tercih etti. Böylece herhangi bir partiye işaret etmeyenlerin toplam oranı yüzde 41,9’a ulaştı. Diğer yandan küçük partiler ve “Diğer” seçeneği de eklendiğinde bu oran yüzde 58,2’ye kadar yükseldi.

İKİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR 

Araştırmaya göre; AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada konumlandı. DEM Parti yüzde 3,6, MHP yüzde 3,2, İYİ Parti yüzde 2,4 ve Zafer Partisi yüzde 1,9 oranında destek aldı.

2000 KİŞİYLE YAPILDI

Araştırmanın 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payı ile yapıldığı ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    BU SON OLAYLARDAN SONRA CHP SECMENI BILE CHP YE YÜZ CEVIRDI KIMSENIN YUZUNE BAKAMIYORLAR ARTIK ACINACAK BI DURUM 23 17 Yanıtla
    768107 768107:
    akp yonetecegine yonetmesin daha iyi asla akp ye oy vermem 17 18
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    oylemi son olaylar chp yi cok mu etkiledi. eee getir o zaman aslan sandıgı el mi yaman bey mi gorelim. 2 1
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    Çarşamba pazar fiyatları belli çok bile çıkmış oy oranları 16 5 Yanıtla
  • ALİ ATAŞ ALİ ATAŞ:
    bana sormadılar benden de Akp 8 12 Yanıtla
  • Ahmet Canavar Ahmet Canavar:
    Her şey çarşı pazar hayat pahalılığı değil. etrafımız ateş çemberi, Erdoğan Savunma Sanayi‘ne ağırlık veriyor bunları laf olsun diye mi yapıyor, cumhurbaşkanı sen ben değil bizim çocuklarımız torunlarımız güvenli yaşasın diye 50 100 yıl sonrasının planlarını yapıyor. herkes istiyor ki ne biz çalışmayalım bacadan para akıtsın devlet yatalım gezelim tozalım yiyelim içelim yok öyle bir dava 3 6 Yanıtla
    Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    22 yıldırmı:))) 0 0
  • ahmet3353 ahmet3353:
    malesef herkes yiyelim içelim derdinde ülke durumunu düşünen mi var.devlet versin biz yiyelim ülke elden giderse ne yiyecekler merak ediyorum.heykeller millet lokantaları seni kurtarmaz. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:01:53.
