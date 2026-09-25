Liege Üniversitesi'nde Prof. Ernst'e kremalı pasta saldırısı yapıldı, rektör kınadı

Belçika'da Liege Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Damien Ernst, silah sektörüyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle ders sırasında sınıfa giren maskeli grubun kremalı pasta saldırısına uğradı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre bir grup, sınıfa girerek ders veren Prof. Ernst'e kremalı pastalar fırlattı.

Saldırı anına ilişkin görüntüler, kendilerini antifaşist ve antimilitarist olarak tanımlayan iki yerel grubun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Gruptakilerin saldırı sırasında Fransızca "faşist" anlamına gelen "facho" ile savunma şirketi Thales'e atıfla "Thales işbirlikçisi" ifadelerini kullandıkları duyuldu.

Eylemi, kendisini "Liege Üniversitesinin Gerçek Halk Etik Komitesi" olarak tanımlayan bir kolektif üstlendi.

Grup, eylemle Ernst'in silah sanayisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdükleri çalışmalarını ve daha genel olarak Liege Üniversitesi'ndeki bilimsel araştırmalar ile savunma sektörü arasındaki işbirliğini protesto etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Üniversite rektöründen sert kınama

Liege Üniversitesi Rektörü Anne-Sophie Nyssen, Ernst'e üniversite binasında ders sırasında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Nyssen, "Bu tür eylemler, Liege Üniversitesinin temsil etmeyi taahhüt ettiği çoğulculuk ve karşılıklı saygının tam tersidir." ifadesini kullandı.

Saldırının herhangi bir fikri ifade etmediğini ve tartışmaya katkı sunmadığını belirten Nyssen, "Bu tür bir saldırı hiçbir düşünceyi ifade etmiyor, hiçbir tartışmayı ilerletmiyor ve düşünceyi ilkel dürtüler seviyesine indiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Nyssen, üniversitenin kendi sınırları içinde gerçekleşen bu eylem nedeniyle hukuki ve gerekli görülmesi halinde disiplin süreci başlatma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Ernst de saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacağını bildirdi.

Thales'in Liege bölgesindeki faaliyetleri daha önce de Filistin yanlısı ve antimilitarist grupların protestolarına konu olmuştu.

Liege Üniversitesi ile savunma ve havacılık şirketi Thales, Mayıs 2025'te yapay zeka, yönlendirme, kontrol ve itki teknolojilerini kapsayan savunma alanındaki araştırmalar için işbirliği anlaşması imzalamıştı. Ernst ve ekibi de söz konusu projede görev alıyor.

Thales'in İsrail'de faaliyet gösteren iştirakleri bulunurken, şirket geçmişte İsrail devletine ait savunma şirketi Israel Aerospace Industries (IAI) ile insansız hava araçlarına yönelik askeri teknoloji projelerinde de işbirliği yapmıştı.