Likud, İsrail seçimlerinde Arap partilerce usulsüzlük iddiasıyla soruşturma istedi

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Partisi Likud, genel seçimlerde Arap partileri tarafından usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Rüşvet, tehdit, şiddet ve sahtecilik iddialarını gündeme getiren parti, yüzlerce tanıklık ve delili polise, iç istihbarat servisi Şin Bet'e ve Merkez Seçim Komisyonuna ilettiğini açıkladı. Likud, seçim sonuçlarını etkilediğini savunduğu iddiaların kapsamlı biçimde soruşturulmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından Partisi Likud'un genel seçimlere ilişkin açıklamasını paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'deki seçimler, rüşvet, tehdit, şiddet, sahtecilik ve seçmenleri etkilemek için yasaklanmış yazılımların kullanımı gibi ağır suçlar yoluyla, terörü destekleyen ve Yahudi devletinin ortadan kaldırılmasını savunan Arap partileri tarafından çalındı. Likud Partisi, polise, Şabak'a ve Seçim Komisyonu'na, çok sayıda Arap sandık merkezinde yaşanan seçim hırsızlığına ilişkin yüzlerce tanıklık ve kanıt sunmaktadır: nakit para ve Ra'am oy pusulaları içeren binlerce zarf, oy verme görevlilerine yönelik tehdit ve şiddet, oy kabininde birden fazla seçmenin bulunması, çifte kimlikle oy kullanma, zarf sayısı ile seçmen sayısı arasındaki tutarsızlıklar, yasaklanmış oy manipülasyon yazılımlarının kullanımı ve daha fazlası.

Polis ve Şabak'tan, Arap partileri tarafından gerçekleştirilen seçim hırsızlığı konusunda kapsamlı bir soruşturma açılmasını ve suçluların adalete teslim edilmesini talep ediyoruz. Seçim Komisyonu'ndan, İsrail'deki seçimlerin dürüstlüğüne ve seçim sonuçlarına ciddi şekilde zarar veren bu cezai suçların soruşturulmasına derhal el atmasını talep ediyoruz. Bu, İsrail demokrasisine ve İsrail vatandaşlarının oy kullanma hakkına yönelik ciddi bir saldırıdır. Kolluk kuvvetleri, sert ve acil bir şekilde harekete geçmek zorundadır."

OYLARIN YÜZDE 85'İ SAYILDI

İsrail'de dün gerçekleşen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 85'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkardı. 120 sandalyeli İsrail Meclisinde, koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine henüz ulaşılamadı.