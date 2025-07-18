Likud Partisi'nden Biden Suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, İsrail'deki sağcı hükümeti devirmeye çalışmakla suçladı.

Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'deki sağcı hükümeti devirmek için ülkeye dış müdahalede bulunulduğu öne sürüldü.

ABD Kongresi tarafından yayımlanan resmi bir belgenin "şaşırtıcı bilgiler" ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Önceki ABD yönetimi, istikrarlı ve demokratik olarak seçilmiş sağcı hükümetin iktidarını zayıflatmak amacıyla İsrail'deki solcu STK'lara yaklaşık bir milyar dolar aktardı." iddiasında bulunuldu.

Açıklamada bunun İsrail hükümetini devirme girişiminin bir parçası olduğu, ayrıca dış baskılar uygulandığı ve bunun da İsrail toplumunda derin bir bölünmeye, itaatsizliği teşvike ve tehlikeye yol açtığı savunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı sessiz kalması dolayısıyla yoğun şekilde eleştirilen Biden yönetiminin, sol görüşlü STK'ların yanı sıra Hamas ve İsrail'e karşı uluslararası kampanyaları da finanse ettiği ortaya atıldı.

Likud'un bu açıklamasına karşın, aşırı sağcı uygulamaları nedeniyle muhalif kesim tarafından eleştirilen İsrail hükümeti, ülkede sosyal bölünmeye neden olmakla suçlanıyor.